"Holobricks" - голографические "кирпичики", складывая которые можно делать огромные реалистичные голограммы

Исследователи из Кембриджского университета и Disney Research разработали специализированные голографические модули Holobricks, которые можно складывать как кирпичики и формировать голографические дисплеи
теоретически неограниченной величины. Единственным существующим ограничением в данном случае будет пропускная способность коммуникационных каналов и компьютерного оборудования. Ведь, к примеру, для передачи двумерного изображения разрешения FullHD требуется передача потока со скоростью три гигабита в секунду, а для передачи голографического изображения с таким же разрешением
требуется уже три терабита в секунду, что пока находится за пределами возможностей современных аппаратных средств.
В мире обычных двумерных дисплеев существует общепринятая практика, когда из дисплеев меньших размеров делается один огромный дисплей. Но, по некоторым причинам технического плана такой подход еще ни разу не применялся по отношению к трехмерным дисплеям
. "Создание больших 3D-изображений из множества меньших является далеко нетривиальной задачей. И очень тяжело обеспечить то, чтобы заключительное изображение было видно с различных углов без искажений и без пропадания его глубины" - пишут исследователи.
Как уже упоминалось выше, для решения проблемы создания больших голографических изображений
была выполнена разработка модуля Holobricks. Каждый из этих модулей содержит свой собственный широкополосный модулятор света, оптическую систему и некоторую управляющую электронику. Специальные оптические уловки позволяют использовать полностью всю площадь торцевой стороны одного модуля для создания изображения. Именно поэтому множество таких модулей может быть сложено друг с другом для формирования большого трехмерного экрана, а тщательная синхронизация работы этих модулей позволяет получить изображение больших размеров, видимое одинаково с различных точек зрения.
Опытные образцы Holobricks имеют разрешающую способность 1024x768 пикселей с углом охвата в 40 градусов и они обеспечивают скорость обновления изображения 24 кадра в секунду. А устройство, которое было создано для демонстрации работоспособности данной технологии, включает в себя всего два таких модуля, которые работают как единое целое. Столь малое количество использованных модулей объясняется не технической невозможностью, а невозможностью обеспечить поток данных необходимой ширины с помощью аппаратных средств, имевшихся в распоряжении ученых.
"Существует еще множество проблем, которые нам предстоит решить, прежде, чем из голокирпичиков Holobricks можно будет делать огромные 3D-стены" - пишут исследователи, - "И основной проблемой, которую мы надеемся решить в ближайшем будущем, являются весьма ограниченные возможности доступных сегодня пространственных модуляторов света".