В Финляндии появился первый в Европе гибрид квантового компьютера и суперкомпьютера
Не так давно специалисты финского Технического исследовательского центра VTT, Научного IT-Центра и университета Аальто закончили установку и интеграцию в систему суперкомпьютера Lumi 5-кубитового квантового компьютера Helmi, который будет выступать в роли квантового ускорителя при решении задач определенного типа. Такая интеграция позволит в будущем создавать гибридные вычислительные проекты и разрабатывать программное обеспечение, максимально эффективно использующее сильные стороны обоих компонентов системы.
Отметим, что квантовый компьютер Helmi является разработкой специалистов центра VTT и он находится в эксплуатации с 2021 года. Суперкомпьютер Lumi, расположенный в помещении бывшей бумажной фабрики в Каяани, также начал свою работу в 2021 году. Он является системой HPE Cray EX с производительностью в 375 Пфлопс и пиковой производительностью до 550 Пфлопс. 4112 узлов этой системы построены на базе центральных процессоров AMD Epyc "Trento" и графических процессоров AMD MI250X. В настоящее время эта система занимает третью позицию в рейтингах Top500 и Green500, а в пределах Европы она является безусловным лидером со всех точек зрения.
В настоящее время к гибридной системе Helmi-Lumi организован экспериментальный доступ, которым могут воспользоваться сотрудники финских университетов и научных организаций.
Специалисты же центра VTT тем временем занимаются разработкой более мощной версии квантового компьютера с 20 кубитами, а на 2024 год запланировано создание системы с 50 кубитами. Практически все эти квантовые системы будут связаны с суперкомпьютерами в разных уголках Европы, представители организации EuroHPC JU, уже отобрали шесть суперкомпьютеров, которые в будущем получат квантовую составляющую.
Первым квантовую систему LUMI-Q получит чешский суперкомпьютер, расположенный в Остраве, следующим на очереди стоит польский суперкомпьютер, находящийся в Познани. В Испании модернизации подвергнется система MareNostrum 5, расположенная в Барселоне, а в Германии - суперкомпьютер LRZ, который со временем превратится в сверхмощную систему Q-Exa со 100 кубитами. В этот ряд также входят суперкомпьютеры Cineca, Италия, и GENCI, Франция.