Появилась первая нейроморфная вычислительная система, использующая скирмионы в качестве носителей информации

Группа исследователей из японского Института физико-химических исследований RIKEN разработала и изготовила первый опытный образец нейроморфной, т.е. работающей на принципах, схожих с принципами работы головного мозга, вычислительной системы, которая способна распознавать рукописный текст. В этом бы не было ничего особенного, если бы эта система не использовала в качестве носителей информации квазичастицы, называемые скирмионами, представляющие собой крошечные локальные завихрения магнитных полей в материале.Головной мозг содержит сложнейшие сети из нейронов, соединенных синапсами, через которые производится передача электрохимических сигналов. На схожих принципах функционируют и искусственные нейронные сети, уже способные решать такие сложные задачи, как распознавание объектов на изображениях, распознавание естественного языка и т.п.Но когда искусственные нейронные сети реализуются на традиционных кремниевых чипах, они оказываются чрезвычайно прожорливыми по отношению к энергии. Поэтому исследователи в различных уголках земного шара разрабатывают альтернативные аппаратные платформы, лучшим образом подходящие для реализации нейроморфных вычислений.В устройстве, созданном исследователями из RIKEN, реализован тип искусственной нейронной сети, известный, как резервуарная вычислительная модель (reservoir computing model). Особенностью этой модели является наличие кратковременной памяти, а результаты ее работы зависят в одинаковой степени от проведенного ранее обучения и текущих значений входных данных.Скирмионы идеально подходят для реализации такой вычислительной модели, благодаря имеющемуся у них эффекту памяти. Этот эффект заключается в том, что структура и поведение отдельных скирмионов отражает все предыдущие воздействия магнитных полей на них. Более того, для "работы" скирмионов не требуется больших количеств энергии. "Управление скирмионами можно реализовать, используя ток крайне малых значений" - пишут исследователи.Разработанное японцами устройство содержит серию прямоугольных элементов, покрытых пленкой из сплава платины, иридия и кобальта, в толщине которого могут формироваться скирмионы, шириной в несколько микрометров.Для ввода данных в устройство исследователи кодировали информации в нескольких параметрах магнитного поля, которое оказывает воздействие на скирмионы. А выходным сигналом в данном случае является электрический потенциал, возникающий в результате взаимодействий скирмионов, который зависит от их размеров и количества.Тренировка устройства была проведена на 13 тысячах изображений рукописных символов, цифр от 0 до 9. Эти изображения были использованы для "кодирования" магнитного поля, а само устройство регулировалось в процессе тренировки так, чтобы оно давало правильный результат. Затем ученые взяли еще 5 тысяч изображений, которые не были использованы в процессе тренировки, и система сумела их распознать с 95-процентной точностью, существенно выигрывая у других нейроморфных устройств.В будущем ученые собираются разработать еще одно подобное устройство, в котором для ввода данных будет уже использоваться не магнитное поле, а электрический ток. Это, по мнению ученых, должно увеличить производительность и еще больше снизить энергопотребление устройства в целом. "Если мы добьемся в этом успеха, мы сможем реализовать решение более сложных задач, таких, как распознавание естественной речи и отслеживание движений" - пишут исследователи.