Manta Ray - беспилотник, который будет способен скрытно и самостоятельно действовать под водой в течение долгого времени

Буквально на днях Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA заключило соответствующие контракты и приступило к реализации второго этапа программы под названием Manta Ray. Целью этой программы является создание серии подводных автономных беспилотников, способных самостоятельно выполнять длительные миссии в глубинах морей и океанов без любого участия, руководства и поддержки со стороны людей.Для реализации программы Manta Ray агентство DARPA привлекло двух независимых субподрядчиков, компанию Northrop Grumman Systems Corporation и компанию Martin Defense Group. Каждая из этих компаний должна создать и изготовить в установленные сроки свой вариант опытного образца беспилотника Manta Ray в натуральную величину.Задача создания подобного беспилотника не так проста, как кажется на первый взгляд. Эти машины должны обладать полной самостоятельностью и свободой принятия решений при действиях в весьма неблагоприятной окружающей среде. Беспилотники должны будут уметь останавливаться и подзаряжать свои аккумуляторные батареи из различных источников, от глубинных морских течений или геотермальных источников, к примеру. Эти аппараты должны будут уметь различать, маркировать и избегать препятствия для того, чтобы не быть пойманными в ловушках расселин в морских скалах, не запутаться в водорослях и т.п.Все элементы конструкции беспилотников Manta Ray должны быть устойчивы к коррозии, ведь хорошо известно, что морская вода имеет свойство буквально "съедать" незащищенный металл. Также беспилотники должны иметь защиту от агрессивных микро- и макроорганизмов, которые так или иначе поселятся на поверхности аппарата.Помимо всего этого, беспилотники должны будут уметь ориентироваться под водой, самостоятельно прокладывать курс к цели, подниматься на поверхность для передачи и приема данных. Также беспилотник должен быть способен принять на свой борт достаточно большое количество дополнительного груза и оборудования, предназначенного для выполнения той или иной миссии. И самым главным является то, что такой беспилотник должен действовать под водой как можно менее заметно, максимально затрудняя его обнаружение неприятелем.К сожалению, на данный момент информация о сроках выполнения, о подробных технических характеристиках будущих подводных беспилотников Manta Ray отсутствует в открытом доступе. Но мы обещаем, что как только эта информация станет доступной, мы обязательно ознакомим с ней наших читателей.