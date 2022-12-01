 | Вчера, 06:02 | Военные технологии / Нанотехнологии

Синтезирован новый органический материал, способный выдерживать попадания гиперзвуковых снарядов

Пуля


Поиск новых материалов для индивидуальных средств защиты следующих поколений постоянно приводил ученых в сферу живой природы, где они черпали идеи, исследуя раковины моллюсков, строение тел морских губок и т.п. По этому самому пути пошли и исследователи из Кентского университета, которым удалось создать целую семью белковых органических материалов, способных выдерживать удары объектов, разогнанных до гиперзвуковых скоростей. Исследователи считают, что кроме самой очевидной области применения в военном деле, данные материалы также могут найти применение также и в космической технике.

В новом поглощающем энергию ударов материале использованы естественные амортизирующие свойства белка под названием талин (Talin), а само семейство материалов, которые являются гидрогелями, получило название TSAM (Talin Shock Absorbing Materials).

Во время тестирования эти материалы продемонстрировали способность к поглощению ударов объектов, разогнанных до скорости 1.5 километра в секунду. Это намного быстрее скорости пуль и снарядов из огнестрельного оружия (0.4 .. 1.0 км/с), и быстрее, чем большинство микрометеоритов, которые пронзают космическое пространство со скоростью чуть более 1 км/с.

Амортизирующие свойства новых материалов были проверены при помощи различных типов снарядов, от крошечных базальтовых частиц, размерами в микрометры, до достаточно массивных шариков шрапнели из алюминия. Еще одним из положительных свойств нового материала оказалось то, что сами снаряды, погрузившись внутрь гидрогеля TSAM, в большинстве случаев остаются невредимыми. Это свойство, к примеру, можно использовать для сбора образцов микрометеоритов.

Как показали результаты испытаний, TSAM поглощают кинетическую энергию пуль и осколков лучше, чем существующие материалы на основе керамики или волокон, такие, как кевлар. Более того, использование TSAM-материалов в бронежилетах и других средствах индивидуальной защиты позволит снизить их вес, увеличить надежность и обеспечить лучшую защиту от так называемой заброневой травмы.


Ключевые слова:
Органический, Материал, TSAM, Гидрогель, Белок, Talin, Защита, Энергия, Удар, Скорость, Пуля, Снаряд, Бронежилет

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