Искусственный интеллект боевого робота был легко обманут при помощи обычной картонной коробки

Известно, что Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA активно инвестирует разработки самых новых и инновационных технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект. Но, как показал один курьезный случай, это не всегда приносит ожидаемые результаты, система искусственного интеллекта одного боевого робота, натренированная на распознавание движущихся людей, была легко обманута морскими пехотинцами при помощи обычной картонной коробки и некоторых других простейших уловок.В рамках одной из работ специалисты DARPA, совместно с морскими пехотинцами, занимались обучением и калибровкой алгоритма распознавания движущихся людей. Целую неделю пехотинцы ходили вокруг робота, имитируя перемещения в боевых условиях, а специалисты DARPA занимались процессом обучения искусственного интеллекта.И в конце обучения было решено провести заключительное испытание. Робот был установлен в центре круглой площадки, а морские пехотинцы должны были, используя свою находчивость и смекалку, приблизиться к роботу, коснутся его, не будучи обнаруженными и не вызвав ответную реакцию. И в результате робот DARPA потерпел полное поражение, всем восьми пехотинцам удалось добиться выполнения поставленной задачи различными способами.Первая пара пехотинцев использовала самый простой способ, они приблизились к роботу, передвигаясь кувырками, а робот просто не смог распознать новый вид передвижения, которому он не был обучен ранее. Еще один пехотинец справился с задачей, замаскировавшись под хвойное дерево и передвигаясь "характерной для дерева походкой", как бы курьезно это не звучало.Еще одна пара пехотинцев использовала известный трюк из компьютерной игры Metal Gear Solid. Они приблизились к роботу, просто спрятавшись под большой картонной коробкой.Все это является лишь еще одним подтверждением аксиомы: любой искусственный интеллект полезен настолько, насколько обширен набор данных, использовавшийся для его тренировки. И не зная, что человек вполне способен передвигаться кувырком, или прятаться внутри картонной коробки, любой интеллект и робот будет практически бесполезен, несмотря на то, насколько квалифицированными являлись создавшие его инженеры.