Ученым удалось вырастить "лет" углеродных нанотрубок рекордной длины на сегодняшний день

В настоящий момент времени множество отраслей промышленности, включая оптику
, электронику
, медицину
, технологии очистки воды и др., испытывают нужду в высококачественных углеродных нанотрубках
, трубок из атомов углерода, стенки которых имеют толщину в один атом. Характеристики углеродных нанотрубок, такие, как малый вес, огромная механическая прочность, максимальные значения электрической и тепловой проводимости
, химическая стабильность ставят этот материал на первое место по отношению ко многим другим альтернативным материалам. Однако, чтобы удовлетворять возрастающие потребности промышленности, технологии изготовления углеродных нанотрубок
должны постоянно совершенствоваться, увеличивая количество и качество конечного продукта.
Ученым уже удавалось вырастить отдельные углеродные нанотрубки, длина которых составляет приблизительно 50 сантиметров. Однако, такие нанотрубки не очень практичны в использовании, для достаточно большого количества областей применения требуется "лес" нанотрубок, выращенный на специальной подложке. Но, несмотря на все предыдущие усилия, ученым не удавалось вырастить такой "лес" с длиной нанотрубок, превышающей 2 сантиметра. Это связано с тем, что наносимый на поверхность подложки катализатор, играющий ключевую роль в процессе выращивания нанотрубок, попросту заканчивается или успевает растерять все свои каталитические свойства.
Группа исследователей из университета Васеды, Япония, нашла способ выращивания углеродных нанотрубок, не подверженный описанному выше недостатку. И в результате, у этих ученых получилось вырастить "лес" углеродных нанотрубок, длиной около 14 сантиметров, в семь раз длиннее, чем это получалось ранее. "В обычной технологии выращивания углеродных нанотрубок они, нанотрубки, достаточно быстро прекращают свой рост из-за возникновения структурных изменений катализатора" - пишут исследователи, - "Мы сосредоточились на разработке новой технологии, которая подавляет эти структурные изменения, что, в свою очередь, позволяет нанотрубкам расти дольше по времени и достигать большей длины".
В качестве катализатора японские исследователи использовали состав, полученный ими в ходе предыдущих исследований. На слой этого катализатора Fe/Al2Ox, нанесенного на поверхность кремниевого основания, было распылено небольшое количество гадолиния. Такой подход сразу же обеспечил увеличения длины выращиваемых нанотрубок до 5 сантиметров.
Для предотвращения деградации катализатора, покрытая им кремниевая пластина была помещена в камеру, где проводился процесс холодного химического осаждения из паровой фазы. Кроме этого, к поверхности разогретой до 750 градусов Цельсия пластины катализатора, была обеспечена постоянная подача атомов испаренного алюминия и железа в очень малых концентрациях (одна часть на миллион).
Этот способ "подпитки" позволил катализатору сохранять свои свойства на протяжении 26 часов времени, за которое нанотрубки успели набрать длину в 14 сантиметров. Дальнейший анализ показал, что выращенные таким способом нанотрубки имеют высокую чистоту и качество, что отражается в положительную сторону на их механической прочности.
Отметим, что данное достижение не только открывает дорогу к более массовому применению углеродных нанотрубок в различных областях науки и техники. Найденный учеными способ регенерации и поддержания катализатора в рабочем состоянии может быть использован и во множестве других областей, таких, как нефтехимия, выращивание искусственных кристаллов, экологически чистая энергетика
и многое, многое другое.