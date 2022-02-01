Самая маленькая в мире батарея предназначена для питания имплантатов и микромашин

Постоянно продолжающаяся миниатюризация электроники вынуждает ученых и инженеров переосмысливать существующие и изобретать новые технологии, которые служат для снабжения микроэлектронных устройств необходимой для их работы энергией. Одним из достижений в этой области является разработка ученых из Технологического университета Хемница, Германия, которые создали самую маленькую на сегодняшний день батарею, которая идеально подходит для питания крошечных датчиков и имплантатов, устанавливаемых в теле человека.Это инновационное решение для аккумулирования энергии было создано с использованием технологии самосборки. Первоначально на поверхность эластичной подложки, в которой искусственно создаются механические напряжения, наносятся полосы электродов, слои электролита и других элементов батареи, изготовленные из полимерных, металлических и диэлектрических материалов.После ослабления механических напряжений, лист батареи, площадью менее одного квадратного миллиметра, самостоятельно сворачивается в структуру, напоминающую рулет и превращается в крошечную цилиндрическую батарею. Получившаяся батарея имеет размер, намного меньший, чем размер крупинки соли, а минимальное значение ее энергетической плотности составляет 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.Малые габариты позволят встроить такую батарею прямо в конструкцию чипов, которые она будет снабжать энергией. Такие чипы могут принять форму биологически совместимых устройств и датчиков, имплантированных в тело человека, которые могут использоваться для контроля уровня кислорода, отслеживания состояния тканей внутренних органов, для диагностики заболеваний и мониторинга процесса выздоровления.В настоящее время существует множество устройств и датчиков, которые используют альтернативные способы сбора необходимой им энергии, например, превращение в электричество энергии механических колебаний, тепла, радиоволн и т.п. Но по понятным причинам далеко не все такие способы будут работать внутри тела человека, в таких случаях на выручку придут более традиционные способы аккумулирования и хранения энергии, реализованные в виде новых миниатюрных батарей.К слову, заряда одной батареи, по предварительным расчетам, должно хватить для питания устройства или датчика, изготовленного согласно всем требованиям энергосбережения, на продолжении 10 часов. И, помимо медицины, такие батареи могут найти применение в ряде других областей, включая микроэлектромеханические устройства, гибкую электронику и т.п."В этой технологии, на ее нынешнем уровне реализации, пока еще скрыт огромный потенциал для ее дальнейшего улучшения и оптимизации" - пишут исследователи, - "В будущем мы собираемся увеличить емкость и мощность таких батарей, сократив при этом, их габаритные размеры".