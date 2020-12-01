COBOD BOD 2 - самый быстрый в мире строительный 3D-принтер

За несколько последних лет технологии строительной трехмерной печати
перестали быть чем-то диковинным, однако, и широкого применения они еще не получили в силу ряда очевидных и не очень очевидных причин. Сложившуюся ситуацию пытается выправить немецкая строительная компания Michael Rupp Bauunternehmung и компания Peri, которые совместными усилиями создали новый модульный строительный 3D-принтер
, являющийся, согласно имеющейся информации, самым быстрым из подобных устройств на сегодняшний день. И в данный момент этот принтер, COBOD BOD 2, уже задействован в возведении трехэтажного жилого дома
в Германии, который станет своего рода демонстрацией возможностей строительных 3D-технологий
.
Размеры принтера BOD 2 для реализации данного проекта составляют 12.5x15x7.5 м, но его конструкция может быть легко перестроена для использования в проектах меньших или больших масштабов. Головка этого принтера укладывает специальный раствор со скоростью 1 метр в секунду, что эквивалентно укладке почти 10 тонн бетона в час и что делает этот принтер "рекордсменом по скорости печати".
Процесс строительства с использованием принтера BOD 2 ничем не отличается от процесса с использованием других строительных принтеров. Этот принтер выдавливает цементную смесь через носик, укладывая ее слой за слоем, постепенно выводя контуры внешних стен и внутренних перегородок. Для обеспечения работы принтера требуются два человека-оператора, но на площадке могут находиться и другие строители, которые параллельно занимаются сантехникой, электричеством и другими работами.
"Во время своей работы принтер учитывает размещение каналов для электрических кабелей, трубопроводов для воды, газа, которые будут проложены позже" - объясняют представители компании Peri, - "Более того, BOD 2 имеет соответствующий сертификат безопасности, который позволяет проводить другие строительные работы на площадке параллельно с процессом печати. Это означает отсутствие потерь времени на ручные операции по установке труб и каналов, которые могут быть легко совмещены с процессом печати".
Дом, который возводится сейчас при помощи принтера BOD 2, будет иметь три этажа, цокольный этаж, и состоять из пяти отдельных квартир, четыре из которых будут реально сданы в аренду, а пятая станет чем-то вроде демонстрационного помещения.
Сейчас строительство дома идет полным ходом и первый этаж уже близок к завершению, а до момента полного завершения строительства, включая все внутренние и внешние отделочные работы, пройдет еще около шести недель, после чего останется лишь подключить возведенное здание к внешним электрическим и газовым сетям, к водопроводу, канализации и т.п.