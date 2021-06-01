Новое тонкопленочное нанопокрытие может превратить любые очки в прибор ночного видения

Ученые из Австралийского Национального университета (Australian National University, ANU) разработали новую и первую в своем роде технологию ночного видения. Эта технология воплощена в виде тонкопленочного нанопокрытия
, которое может быть нанесено на поверхность линз самых обычных очков, и действует это покрытие как своего рода фильтр, который использует дополнительное освещение от малогабаритного лазера и превращает инфракрасный свет
в свет видимого диапазона.
Основой тонкопленочного покрытия является нанокристаллическая технология, над которой австралийские исследователи работали на протяжении нескольких последних лет. Нанокристаллы, крошечные частицы, в сотни раз меньшие, чем человеческий волос, за счет своих уникальных оптических характеристик превращают низкоэнергетические фотоны инфракрасного света в более высокоэнергетические фотоны видимой части спектра.
В 2016 году австралийские исследователи впервые нанесли на поверхность стекла такие нанокристаллы, после чего была разработана технология нанесения упорядоченных структур из таких кристаллов. И, продолжая эту работу дальше, ученые смогли изготовить опытные образцы тонкой пленки, на поверхность которой нанесены упорядоченные структуры из нанокристаллов.
Для работы такой пленки не требуется никакого источника питания, единственное, что нужно для работы такой системы ночного видения - это дополнительное освещение пленки светом малогабаритного лазера, подобного лазеру из лазерной указки. Фотоны света от этого лазера комбинируются с фотонами инфракрасного света на нанокристаллах, превращаются в фотоны видимого света и создают на поверхности пленки светящееся изображение, хорошо видимое в полной темноте. Применение в военной области
является первой и самой очевидной областью использования новой технологии. Тонкая пленка, нанесенная на поверхность обычных тактических очков, может стать заменой большим, тяжелым и потребляющим уйму энергии приборам ночного видения. Кроме этого, новая технология ночного видения станет очень полезным помощникам офицерам полиции и работникам охранных агентств. Вполне вероятно, что такие ночные очки могут сделать безопасней и жизнь людей, которым, к примеру, приходится добираться домой уже после наступления темноты
.
"Этот случай - это первый раз в истории, когда инфракрасный свет был успешно преобразован в видимый свет при помощи столь тонкого пленочного покрытия" - рассказывает профессор Драгомир Нешев (Professor Dragomir Neshev), руководитель исследовательской группы, - "Это действительно уникальная находка, которая может изменить навсегда существующие технологии ночного видения
".