Ученые обнаружили и изучили странное квантовое явление совершенно нового типа

Ученые из Чикагского университета создали в своей лаборатории совершенно новый тип весьма странного квантового объекта, который получил название "стены домена" (domain walls). Данное открытие и дальнейшее изучение этого позволит ученым лучше понять природу некоторых экзотических квантовых явлений и особенности поведения квантовых частиц. И все это вместе может заложить основу для ряда новых технологий, таких, как квантовая электроника, квантовая память и т.п.Во время проведения одного из экспериментов ученые заметили странное поведение атомов, охлажденных до сверхнизкой температуры. При совпадении ряда условий группа атомов формирует образование, и между этой группой и остальными атомами возникает "стена", поведение которой соответствует поведению отдельного независимого квантового объекта."Все это похоже на дюны в пустыне, они состоят из песчинок, но поведение дюны как объекта в целом совершенно отличается от поведения отдельной песчинки" - пишут исследователи.Отметим, что признаки такого явления уже неоднократно наблюдались учеными во время экспериментов, связанных с квантовой механикой. Но никогда ранее ученым не удавалось добиться надежной генерации таких явлений с целью проведения их дальнейшего изучения. И лишь ученым из Чикаго удалось создать "рецепт", набор условий окружающей среды, при которых стенки доменов возникают и существуют достаточно долго, давая возможность изучить их экзотическое поведение."У нас имеется достаточно большой опыт в управлении отдельными атомами" - пишут исследователи, - "Если мы сдвигает атомы вправо, мы ожидаем, что они переместятся вправо. Но со стенами домена все наоборот, если мы двигаем стену вправо, она начинает перемещаться налево".Области, которые были названы "стенами домена", являются частью класса, известного как "явления, находящиеся на стадии начального изучения". В большинстве случаев такие явления подчиняются и являются носителями новых законов физики в результате взаимодействий между частицами, входящими в единый "коллектив"."Мы прогнозируем, что подобные новые квантовые явления обладают перспективой с точки зрения создания программируемых квантовых материалов и технологий обработки квантовой информации" - пишут исследователи, - "Но прежде, чем мы сможем добраться до практического применения, мы должны выяснить, как можно управлять этим".