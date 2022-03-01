Технология Glass360Dgree позволит роботам видеть форму объектов, изготовленных из прозрачных материалов

Различные автоматизированные системы, включая и роботов, оснащенные системами машинного видения, испытывают значительные трудности в обнаружении, определении размеров и формы трехмерных объектов, изготовленных из прозрачных материалов
, таких, как стекло. Новая система Glass360Dgree, разработанная учеными и инженерами из института Фраунгофера, Германия, решает эту проблему, используя свет лазера, который моментально нагревает определенные точки на поверхности сканируемого объекта.
В состав системы Glass360Dgree входит достаточно мощный инфракрасный CO2 лазер и две высокочувствительные тепловые камеры с большой разрешающей способностью. Луч лазера за доли секунды перемещается по поверхности объекта, немного нагревая его. Температура поверхности поднимается всего на три градуса, поэтому риск плавления или возгорания полностью отсутствует.
Но такого незначительного и кратковременного подъема температуры вполне достаточно для того, чтобы обе тепловых камеры с разных углов успели зафиксировать координаты точки нагрева. Данные с этих камер накапливаются в компьютере, который по завершению процедуры сканирования синтезирует трехмерное изображение исследуемого объекта.
Помимо определения формы и размеров объектов из прозрачных материалов, технология Glass360Dgree может работать и с другими материалами, природа которых затрудняет или делает невозможной их съемку. К таким материалам
можно отнести эффективно отражающие свет белые
или, наоборот, поглощающие все падающий на них свет черные материалы
, такие, как Vantablack
.
И в заключении следует отметить, что технология Glass360Dgree будет представлена всем заинтересованным в ней на промышленной выставке Hannover Messe, которая будет проходить в Ганновере, Германия, с 30-го мая по 2-е июня этого года.