 | Вчера, 04:58 | Новости науки и техники

Ученые CERN впервые зафиксировали так называемый эффект "конуса смерти"

Партонный душ


Ученые эксперимента ALICE на Большом Адроном Коллайдере произвели первые в истории науки прямые наблюдения за так называемым эффектом "конуса смерти", который представляет собой проявление теории сильных ядерных взаимодействий, связывающих кварки и глюоны в протоны, нейтроны и другие субатомные частицы. Помимо наблюдения упомянутого эффекта, во время экспериментов ученые получили возможность прямого измерения массы очарованного кварка, прежде чем он скроется и займет свое место в составе частиц-адронов.

Кварки и глюоны, обобщенно называемые частицами-партонами (partons), получаются в результате столкновений протонов, производимых в недрах коллайдера. После появления партоны проходят сквозь цепочку событий, называемую партонным ливнем, во время чего они теряют энергию, испуская излучение в виде глюонов. Образец излучения этого партонного ливня зависит от массы-энергии партона, он завершается конусообразным регионом, войдя в который, частица-партон больше не излучает вторичного излучения. И этот регион как раз и называется "конусом смерти".

Существование эффекта "конуса смерти" было предсказано более тридцати лет назад во время формирования первых принципов теории сильных ядерных взаимодействий. Косвенные наблюдения этого эффекта не раз проводились в различных коллайдерах и ускорителях, однако проведение непосредственных наблюдений было связано со многими сложностями непреодолимого на то время характера.

Партонный душ #2


Главной проблемой является то, что собственно регион "конуса смерти" может быть уже заполнен частицами, образовавшихся во время предыдущих партонных ливней. Плюс к этому раньше практически не предоставлялось возможным отслеживание изменений траектории партона, которые происходили при каждом случае излучения им глюона.

Ученые эксперимента ALICE преодолели все проблемы, применив самые современные аналитические методы к данным, содержащим очень большую выборку столкновений протонов. Использование этих методов позволило вычленить из всей мешанины сигналов, полученных датчиками, сигналы, имеющие отношение только к одному случаю партонного ливня. При этом, источником этого ливня являлся очарованный кварк, и ученым удалось отследить все излученные им глюоны до момента входа этого кварка в "конус смерти".

Полученные ученым результаты также указывают на факт наличия массы у очарованного кварка, поскольку, согласно теории, у частиц, не имеющих массы, не может наблюдаться "конус смерти".

"Масса различных типов кварков - это фундаментальные константы в физике элементарных частиц. Но к этим величинам практически невозможно получить прямой доступ и измерить их экспериментальным путем, поскольку кварки всегда были заключены внутри более сложных частиц" - пишут исследователи, - "Разработанный нами метод прямого наблюдения за конусом смерти партонного ливня очарованного кварка является совершенно новым способом измерения массы, который можно будет использовать по отношению к кваркам других типов".


Ключевые слова:
Эксперимент, ALICE, CERN, Коллайдер, Очарованный, Кварк, Излучение, Глюон, Конус, Смерти, Масса

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