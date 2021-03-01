Ученые разработали новый принцип реализации ворп-драйва, который можно будет воплотить в реальности в далеком будущем

Идея создания деформационного двигателя или ворп-драйва (Warp Drive), который сможет обеспечить полет на скорости, превышающей скорость света, уже давно является привычным всем нам предметом из области научной фантастики и, одновременно, областью научных изысканий
, в которой работает множество ученых-физиков. Пока еще человечество находится очень далеко от покорения фундаментального ограничения скорости перемещения, которое, как известно, равно скорости света. Но это не означает, что когда-нибудь либо люди не смогут передвигаться быстрее него, используя волны деформированного пространственно-временного континуума.
С теоретической точки зрения деформационные двигатели изменяют и искривляют саму форму пространственно-временного континуума так, что в этой области особым образом искажается и пространство и время. И это парадокс позволит путешественникам преодолевать огромные расстояния, двигаясь быстрее скорости света.
Не так давно группа ученых-физиков разработала новый принцип реализации ворп-драйва, в основе которого лежит принцип, созданный еще в 90-х годах. Однако, новый принцип отличается от базового тем, что он не нарушает ни единого закона физики, и это указывает на то, что новую идею можно будет воплотить в реальности в далеком будущем.
Один из возможных вариантов создания искажений пространственно-временного континуума обрисовал в общих чертах более четверти века назад мексиканский теоретический физик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre). Его идея была обнародована в 1994 году и со всех точек зрения она может обеспечить перемещение космического корабля быстрее скорости света. Однако, в этой идее присутствует огромное "НО", для работы "двигателя Алькубьерре" требуется огромное количество отрицательной энергии, сконцентрированной в маленькой точке пространства. А это, в свою очередь, невозможно с точки зрения законов современной физики.
Проблема с отрицательной энергией заключается в том, что в окружающем нас мире она проявляется лишь в очень малых количествах на уровне масштаба квантовых колебаний. Использование отрицательной энергии позволяет обойти некоторые ограничения, накладываемые общей теорией относительности, но необходимость концентрации в одной бесконечно малой точке пространства отрицательной энергии в количестве, эквивалентной массе Солнца, делает такой вид ворп-драйва невозможным с точки зрения физической реализации.
В новом принципе ворп-драйва используется обходное решение. Согласно информации, предоставленной участниками независимой исследовательской группы Applied Physics, у нас имеется возможность создания деформационного двигателя без необходимости использования отрицательной энергии вообще. Вместо этого для создания деформации пространственно-временного континуума используется чрезвычайно мощное гравитационное поле. Согласно теории, такое гравитационное поле способно создать деформацию континуума так, что скорость течения времени внутри и вне деформации будут существенного различаться.
"Если мы возьмем массу, эквивалентную массе Земли и поместим ее в сферу, диаметром в 10 метров, то изменение скорости течения времени будет совсем незначительным, на уровне одного дополнительного часа в год" - пишут исследователи. Однако, в данном случае имеются некоторые тонкости, связанные с формой ворп-драйва и космического корабля в целом. Более широкий и высокий космический корабль будет нуждаться в гораздо меньшем количестве энергии, чем более вытянутый, что более привычно всем нам. И, вполне вероятно, что первый аппарат с таким ворп-драйвом будет похож на тонкую плоскую пластину, перемещающуюся в направлении, перпендикулярном ее плоскости.
Разработавшие новый принцип исследователи признают, что современный уровень технологий пока еще не позволяет даже и думать о практическом воплощении их идеи. Однако, результаты данных исследований уже легли в общую копилку данных и опыта человечества, а растущий объем исследований в данном направлении позволяет предположить, что сама идея создания деформационных двигателей является жизнеспособной. И это все, в свою очередь, вселяет уверенность в том, что в отдаленном будущем деформационный двигатель будет построен и люди получат возможность путешествия к другим звездам и даже галактикам.