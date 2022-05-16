Ученые впервые вырастили растения на образцах грунта, доставленного с Луны

Ученые из университета Флориды впервые за всю историю науки провели эксперимент по выращиванию растений на образцах грунта (реголита) доставленного с Луны в ходе миссий Apollo 11, 12 и 17. Несмотря на то, что в распоряжении ученых имелось всего 12 граммов реголита, эксперимент был проведен и его результаты могут оказать некоторое влияние на дальнейшие планы по колонизации Луны. Для справки, за все время полетов на Луну оттуда было доставлено в общей сложности 382 килограмма образцов реголита и горных пород.Ученые использовали маленькие пластиковые пробирки, в которых обычно выращиваются культуры различных бактерий. В каждую из таких пробирок был помещен один грамм реголита, добавлен питательный состав и посажено семя растения под названием резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana). Так же в качестве контрольной группы семена растения были высажены в почву, состав которой подражает составу марсианского грунта, в обычную почву и почву из неблагоприятных с экологической точки зрения регионов.Почти все семена, посаженные в реголите, дали всходы. Но растения выросли совершенно непредсказуемо, некоторые из них росли медленнее, другие были меньше по размерам, но все они отличались от растений контрольной группы, что можно четко увидеть на втором из приведенных здесь снимков.Анализ собранных данных показал, что различия выросших растений прямо зависят от типа и состава реголита, образцы которого были взяты разными миссиями в разных местах. Наибольший успех роста продемонстрировали растения, посаженные в реголит, который больше всего подвергался воздействию солнечного космического ветра. Такой результат стал полной неожиданностью, ведь образцы, взятые миссией Apollo 11, считались наименее подходящими для выращивания растений. Они были взяты с очень старой поверхности Моря Спокойствия, которая несколько миллиардов лет подвергалась воздействию космического ветра и радиации.Сейчас ученые работают над составом добавок, способных превратить в благоприятный для растений грунт любой из типов реголита. Это, в свою очередь, откроет путь к возможности эффективного выращивания растений на Луне для получения пищи и кислорода, и это имеет огромное значение для будущей лунной миссии Artemis, в рамках которого люди вернутся на Луну после очень длинного промежутка, с 1972 года.