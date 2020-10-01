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Thermite RS3 - первый противопожарный робот, заступивший на действительную службу

Роботы Thermite RS3


Департамент пожарной охраны Лос-Анджелеса представил общественности нового члена их команды, нового автоматизированного пожарного, которые прошел первое "боевое крещение" в самый первый день его службы. Робот Thermite RS3 является платформой на гусеничном ходу с дистанционным управлением, способным бороться с огнем, используя пеногенераторы, брандспойты, перекачивающие тысячи литров воды в минуту, и другой арсенал навесного специализированного инструмента.

Робот Thermite RS3 является разработкой компании Textron: Howe & Howe Technologies, которая взяла за основу 1600-килограммовую платформу от одного из промышленных роботов. Робот способен самостоятельно передвигаться со скоростью до 13 километров в час, он приводится в действие 36-сильным дизельным двигателем, а запасов топлива в баке хватает на 20 часов непрерывной работы. Небольшой отвал, снабженный гидравликой, размещенный в передней части робота, позволяет роботу расчищать себе путь, убирая с дороги препятствия, такие, как автомобили.

Робот Thermite RS3


Используя рукав, которым может раскладываться на 90 метров по горизонтали и 45 метров по вертикали, робот Thermite RS3, используя брандспойт, может заливать огонь водой, подавая ее со скоростью 9500 литров в минуту. Оператор управляет роботом при помощи пульта дистанционного управления, на который передается обратный поток видеоданных в HD-разрешении. Для участия в пожаротушении робот Thermite RS3 доставляется к месту на специальной трейлере, прицепленном к пикапу, в котором также перемещаются и обученные обращению с ним служащие пожарной охраны.

К сожалению, робот Thermite RS3 все же имеет достаточно ограниченные возможности, в особенности в области перемещения в сложных условиях. Поэтому он с максимальной эффективностью может быть использован для тушения пожаров в зданиях извне, пожаров на стройплощадках и автостоянках, пожаров на морских судах и самолетах]", совершивших посадку в аварийных условиях, и т.п.


Ключевые слова:
Робот, Thermite RS3, Пожар, Тушение, Брандспойт

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 14:59
    #1 Написал: Deverot

    Публикаций: 0
    Комментариев: 83
    Вроде бы все с управляемой машиной нормально, но вот постоянное упоминание "робот то, робот это" смущает. Он же вообще не автономный, я всегда думал что робот это машина которая автоматически принимает решения на основе заданного алгоритма, а тут тупо дистанционное управление. Даже если эта маши частично автономна, то не понятно в чем именно... А так посадили пожарника держащего брандспойт за комп и восхваляют это, а всего то физнагрузка на одного конкретного пожарника уменьшена (благодаря чему тушить стало дороже, но эффективнее).

    А вот митинги разгонять будет действительно удобнее, тем более за деньги народа(налогоплательщиков).
        

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