Stretch - первый робот от Boston Dynamics, предназначенный исключительно для практического применения
В свое время на страницах нашего сайта мы уделили достаточно много внимания творениям известной компании Boston Dynamics. Но, глядя на всех этих причудливых и необычных роботов, возникало стойкое впечатление, что они создавались в целях, которые были очень и очень далеки от возможности практического применения. Однако, условия на нынешнем рынке диктуют совсем другие приоритеты, нежели те, которыми руководствовалась компания Boston Dynamics в прошлом времени. И недавно компания представила всеобщему вниманию своего первого робота, предназначенного исключительно для коммерческого использования. Робот, получивший название Stretch, является типовым "складским рабочим", и он лишь весьма отдаленно напоминает своего непосредственного предшественника - робота Handle.
Отметим, что конструкция робота Handle, имевшего два колеса, не очень хорошо вписывается в реалии складской работы, особенно в условиях существующих и не ориентированных изначально на использование роботов складских помещений. Первые испытания робота Handle в складских помещениях показали, что для его маневров требуются большие расстояния между стеллажами или штабелями. Это, и некоторые другие ограничения продемонстрировали полную неэффективность использования робота Handle в качестве "складского рабочего".
Современные технологии складской автоматизации, как правило, требуют особой организации рабочего пространства и планировки складских помещений, а существующие складские мобильные роботы относительно медленны по сравнению с людьми-рабочими. Робот Stretch был разработан для того, чтобы заполнить пустующую нишу, образовавшуюся на стыке двух упомянутых выше областей. Он способен двигаться в любом направлении, он имеет совершенные технологии компьютерного видения, которые позволяют ему двигаться в условиях ограниченного пространства со сложной организацией.
Размер робота Stretch совпадает с размерами стандартного поддона. Это означает, что такой робот может с легкостью адаптироваться к условиям работы в любом из имеющихся складских помещений. А скорость перемещения и манипуляций робота Stretch, позволит ему переместить около 800 коробок с товаром за один час.
В настоящее время сотрудники компании Boston Dynamics используют несколько первых опытных образцов робота Stretch в условиях реального складского помещения. Данные работы проводятся в рамках программы "Early Adopter" и их целью является совершенствование программного, аппаратного обеспечения робота-прототипа и модернизация его конструкции под условия и ограничения массового производства.
Руководство компании Boston Dynamics планирует, что полностью законченный и готовый к работе робот Stretch станет коммерчески доступным где-то на протяжении 2022 года. О цене этого изделия речь пока еще даже не идет, но она, эта цена, не будет низкой с учетом того, что стоимость коммерческого варианта даже малого робота Spot составляет порядка 75 тысяч американских долларов.