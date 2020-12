Новогоднее поздравление от Boston Dynamics - танец в исполнении всего "семейства" роботов компании

Робототехническая компания Boston Dynamics, очень хорошо известная нашим постоянным читателям, в своих лучших традициях ознаменовала завершение 2020 и наступление нового 2021 года новым видеороликом, на котором все "семейство" их роботов исполняет танец под классическую песню "Do You Love Me?". Основными "танцорами" в этом видеоролике являются два робота Atlas , и это все вместе является демонстрацией дальнейшего развития технологий, разработанных компанией ранее.Танцы в исполнении роботов компании Boston Dynamics уже давно не являются чем-то совершенно новым. В 2018 году компанией был выпущен видеоролик, на котором робот-собака Spot танцевал под композицию "Uptown Funk". Особым изяществом этот танец похвастаться не мог, он являлся лишь впечатляющей демонстрацией широкого ряда движений, которые на тот момент мог совершать робот.Как уже упоминалось выше, главными танцорами новогоднего видеоролика являются два робота Atlas, которые выполняют движения с достаточно высоким уровнем синхронизации. Отметим, что робот Atlas и по сей день остается опытной экспериментальной моделью, несмотря на проделанный им долгий путь "эволюции". Еще в 2013 году он был способен лишь не очень уверенно ходить , в 2015 году он впервые вышел на открытую местность без страховочной привязи, а спустя еще три года этот робот уже был способен демонстрировать акробатические трюки и исполнять некоторые элементы паркура Робот Spot является на сегодняшний день единственной коммерческой моделью компании Boston Dynamics. Несмотря на ценник в 75 тысяч американских долларов, некоторые из энтузиастов робототехники использовали его в качестве пастуха, в больнице для обслуживания пациентов с COVID-19 и в качестве инспектора, производящего осмотр одной из норвежских морских нефтяных платформ и делающего замеры в районе Чернобыльской атомной электростанции.Еще одним участником "танцующего семейства" роботов Boston Dynamics является колесный робот Handle . Отметим, что этот робот впервые появился в поле нашего зрения в 2017 году , он предназначается в первую очередь для выполнения различных складских работ, но, как и робот Atlas, он пока еще недоступен для приобретения сторонними организациями.И в заключении отметим, что танцующие роботы вряд ли могут сегодня сильно удивить кого-либо. Тем не менее, данный видеоролик является еще одной демонстрацией того, насколько вперед ушла компания Boston Dynamics и насколько быстро развивались, развиваются сейчас и будут развиваться в будущем современные робототехнические технологии.