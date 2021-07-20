Робот-насекомое, оснащенный электростатическими "тормозами", способен совершать крутые повороты на большой скорости

Многие насекомые и пауки обладают способностью к быстрому перемещению по вертикальным и горизонтальным поверхностям, используя для этого специальные липкие участки их конечностей. И недавно, исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, используя подобный принцип, называемый электростатическим прилипанием, создали робота-насекомое, который стал способен совершать крутые повороты и другие маневры при движении на максимальной скорости. Это, в свою очередь, позволяет роботу быстро передвигаться в условиях сложной местности и избегать столкновения с внезапно возникающими препятствиями.Робот изготовлен из достаточно тонкого материала, состоящего из нескольких слоев. Этот материал изгибается при приложении к нему электрического потенциала, и еще в 2019 году исследователи продемонстрировали, что такой принцип движения может обеспечить скорость в 2.4 километра в час или 20 длин тела робота в секунду. Отметим, что такая скорость сопоставима со скоростью движения реальных насекомых, тараканов, к примеру, и является одной из самых быстрых для роботов подобных размеров и имеющих простую конструкцию. Кроме этого, благодаря простоте конструкции робот-насекомое может без потерь пережить случай, когда на него наступает взрослый человек.Недавно исследователи добавили к конструкции робота 2019 года две дополнительные электростатические площадки. Напряжение, поданное на любую из этих площадок, создает электростатическую силу притяжения между поверхностью и телом робота. Это позволяет роботу более твердо держаться на поверхности и даже совершать развороты практически на месте, двигаясь на максимальной скорости. Две "тормозные" электростатические площадки обеспечивают полный контроль над траекторией движения робота. Благодаря этому робот может совершать повороты в условиях, когда центростремительное ускорение просто бы выбросило его за пределы области движения.Для демонстрации ловкости робота-насекомого, несущего на себе дополнительный груз в виде датчика-газоанализатора, исследователи запустили его в лабиринт из Лего, который был пройден за несколько секунд на максимальной скорости. Однако, этот экземпляр робота, который является главным действующим лицом в приведенных видеороликах, получает энергию и команды управления через тончайшие провода, подключенные к электронному блоку. Тем не менее, ученые уже сделали "неограниченную" версию робота, который получает питание от крошечной батарейки, заряда которой хватает на 19 минут работы или на 31 метр пройденного пути.Такие маленькие и надежные роботы могут стать идеальным вариантом для проведения операций по поиску и спасению. Ему требуется совсем немного энергии из батареи, он может нести на себе саму батарею, электронику и датчики, к примеру, газовый анализатор, который можно использовать во время поисков мест утечек газа или других потенциально опасных веществ.