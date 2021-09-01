В Норвегии появилось первое электрическое грузовое судно, не нуждающееся в экипаже

Когда речь заходит об автономных грузовых перевозках, на ум сразу приходят различные виды грузовых автомобилей-роботов
или летательных аппаратов
. Но в самом ближайшем будущем эту область ожидает существенное расширение благодаря появлению в Норвегии первого полностью электрического автономного грузового судна Yara International
. Это судно будет совершать регулярные рейсы, перевозя достаточно большое количества грузов, а за перемещением судна будут вести наблюдение работники трех центров дистанционного управления, расположенных на суше.
Судно Yara International было заложено в 2017 году и, согласно первоначальным планам, должно было отправиться в свой первый рейс в 2020 году, но из-за пандемии вируса COVID-19 начало эксплуатации этого судна было отложено почти на год. Это не первое в мире судно, способное ходить без команды, тем не менее, Yara International является первым судном-роботом полностью на электрической тяге.
Ограниченное количество энергии в аккумуляторных батареях вынуждает судно Yara International перемещаться в самом экономичном режиме, его максимальная скорость не превышает 13 узлов, в то время как обычные суда-контейнеровозы ходят со скоростью 16-25 узлов. Две двигательные установки судна Yara International, мощностью 900 кВт, черпают энергию из гигантской аккумуляторной батареи, емкостью 7 МВт*ч, на зарядку которой требуется значительное количество времени.
Тем не менее, все недостатки судна Yara International с лихвой компенсируются экологической и экономической выгодой от его эксплуатации. За год судно способно переместить столько грузов, для перевозки которых потребовалось бы совершить 40 тысяч грузовых автомобильных рейсов. Это, в свою очередь, позволит существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, ведь зарядка батарей судна будет осуществляться только за счет энергии, вырабатываемой ближайшей гидроэлектростанцией.
Однако, до того момента, когда грузовые автономные суда
смогут выбраться на просторы международных вод, пройдет еще немало времени, так как существует масса пока неразрешенных проблем. Во-первых, самоуправляемому судну пока еще будет крайне трудно сориентироваться в оживленном движении в районах крупных портов, к примеру, в Шанхае или Дурбане. Так же имеется масса юридических вопросов из-за того, что в разных странах существуют свои собственные правила регулирования судоходства. Тем не менее, все эти вопросы будут разрешены со временем и автономные электрические суда в будущем смогут выбраться "на большую воду".