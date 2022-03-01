Космический телескоп James Webb сделал свой первый фокусированный снимок
Космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST) сделал свой первый снимок в режиме, когда все его 18 позолоченных зеркал были идеально выровнены относительно друг друга и работали в качестве одного большого зеркала, фокусируя весь поступающий свет на светочувствительную матрицу. Данное достижение стало завершением одного из самых первых этапов подготовки телескопа к работе, в ходе которого ученые и инженеры миссии в течение нескольких недель занимались процедурой тщательного выравнивания зеркал, ведь после запуска и первоначального развертывания все зеркала "смотрели" в разных направлениях.
Для проверки выравнивания зеркал и фокусировки зеркала телескопа JWST астрономы навели его на яркую звезду под названием 2MASS J17554042+6551277 и сделали первый снимок в таком режиме. Полученное изображение не блистает привычными нам красотами космических глубин, тем не менее, оно является на сегодняшний день самым высококачественным инфракрасным изображением с самой большой разрешающей способностью.
"Мы полностью выровняли все зеркала и сфокусировали телескоп на выбранной звезде" - пишут исследователи, - "По предварительным данным нам удалось даже превзойти некоторые из требований технических условий. И теперь мы уверены в том, что телескоп JWST работает и будет работать правильно".
На следующих этапах процесса ввода телескопа в эксплуатацию будет произведена процедура выравнивания и синхронизации зеркала с другими инструментами телескопа, такими, как Near-Infrared Spectrograph, Mid-Infrared Instrument, Near Infrared Imager и Slitless Spectrograph. Согласно планам, этот этап должен быть закончен к концу мая этого года, но ученые считают, что им удастся завершить его несколько ранее.
Тем временем, когда телескоп JWST находится в процессе подготовки, он уже успел попасть в объектив камеры другого космического телескопа, европейской обсерватории Gaia, которая с 2014 года вращается вокруг той же самой точки Лагранжа, делая полный обзор ночного неба каждые несколько месяцев.
И 18 февраля этого года, когда эти два космических аппарата находились на расстоянии 1 миллиона километров, камера обсерватории Gaia сделала снимок, на котором видно очень слабое пятнышко света, которым и является телескоп JWST. Такое стало возможным благодаря наличию у телескопа JWST зеркальной защиты, которая отражает практически весь падающий на нее свет.
И в заключении следует отметить, что первый фокусированный снимок является весьма важным, если не сказать самым главным этапом подготовки телескопа. Но реальные достижения и научные открытия можно будет ожидать к середине 2022 года, когда телескоп начнет делать снимки с максимальной разрешающей способностью и когда все без исключения инструменты начнут собирать дополнительные научные данные.