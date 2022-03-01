Электропоезд "Infinity Train" будет снабжать сам себя энергией за счет земной гравитации

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue планирует провести перевод всего своего производства на "зеленые" рельсы к 2030 году. В рамках этой инициативы сейчас ведется разработка транспортной системы под названием "Infinity Train", которая будет способна перемещать большое количество железной руды на большое расстояние. Но самым интересным является то, что электропоезд "Infinity Train", имеющий питание от аккумуляторных батарей, никогда не будет нуждаться в их подзарядке, а вся необходимая энергия будет вырабатываться прямо во время движения за счет умного использования сил земной гравитации.
Группа, занимающаяся разработкой проекта "Infinity Train" вычислила, что на пути следования поезда в нагруженном состоянии присутствует большое количество спусков, на которых поезду придется тормозить. Использование технологий рекуперационного торможения
позволит накопить в батареях заряд, достаточный для обратного перемещения состава с пустыми вагонами. Таким образом, поезд сможет курсировать по маршруту туда и обратно бесконечно долго, не нуждаясь, в теории, в источнике дополнительной энергии.
В настоящее время специалистами компании Fortescue проработано относительно небольшое количество деталей этого весьма интересного проекта. И нам будет очень интересно узнать о дальнейших продвижениях в этом направлении.
А если реализация проекта "Infinity Train" закончится успешно, то это позволит нам получить ответы на целый ряд вопросов: Действительно ли является такая технология более-менее универсальной, а не частным случаем, в котором используются топологические особенности определенной местности? Будет ли работать такой подход в более влажном или в более холодном климате? И до какой степени это будет экономически выгодно, если условия местности не позволяют полностью компенсировать все затраты энергии, и поезд все же будет нуждаться в подзарядке батарей во время процесса погрузки и загрузки?