FRB 20200120E - периодический радиоимпульс, приходящий от источника весьма неожиданной природы

Не так давно астрономы обнаружили весьма загадочный периодический пакет быстрых радиоимпульсов, который получил название FRB 20200120E. А дальнейшее изучение этого сигнала и прослеживание местоположения его источника принесли весьма неожиданные результаты
, которые лишь углубили степень загадочности
этих явлений. Источник радиоимпульса FRB 20200120E находится в галактике, расположенной на удалении 11.7 миллиона световых лет от нас. Это в свою очередь, делает этот источник самым близким среди всех известных, предыдущий "рекордсмен" в этой области находится на расстоянии, превышающем расстояние до источника FRB 20200120E в 40 раз.
Но самым странным является то, что источник FRB 20200120E находится внутри шаровидного скопления, скопления очень старых звезд, которое являются наименее вероятным местом, где могут возникать столь высокоэнергетические процессы и явления. Такое открытие говорит о том, что быстрые радиоимпульсы могут формироваться при более широком диапазоне условий, определяемых космической окружающей средой, чем это было принято считать ранее.
Напомним нашим читателям, что быстрые радиоимпульсы
впервые были зарегистрированы в 2007 году. Они представляют собой чрезвычайно мощные радиосигналы, приходящие из глубин космического пространства. В некоторых из быстрых радиоимпульсов при их миллисекундной длительности, заключена энергия, превосходящая заключенную в Солнце энергию в 500 миллионов раз.
Путем анализа структуры и других параметров быстрых радиоимпульсов
ученые постепенно выяснили природу их происхождения и связали их с крайне компактными и крайне плотными космическими объектами, известными как нейтронные звезды и магнетары, которые являются теми же нейтронными звездами, но обладающими магнитными полями невообразимой силы
.
Так вот, профиль радиоимпульса FRB 20200120E полностью соответствует профилю радиоимпульса, излучаемого магнетаром, за исключением его периодичности
. Поскольку этот сигнал повторяется
, астрономам удалось точно определить местоположение его источника. А путем анализа других параметров сигнала им удалось выяснить, что он, этот сигнал, прошел не слишком большое по космическим меркам расстояние, прежде чем попасть в детекторы радиотелескопов
.
"Следы" расследования привели к шаровидному скоплению внутри галактики M81, дополнительные исследования, проведенные чуть позже, лишь подтвердили этот факт. Но вот этот факт, как уже упоминалось выше, и является проблемой. Шаровидные скопления являются компактными группами, в которые входят очень старые звезды, масса которых приблизительно соответствует массе Солнца. Все эти звезды сформировались в недрах одного газового облака приблизительно в одно и то же время, и с той поры они тихо, спокойно и неторопливо "прожигают" свою жизнь, подобно жителям маленького городка.
Нейтронные же звезды, являющиеся источниками быстрых радиоимпульсов, имеют тенденцию формироваться из более массивных звезд, имеющих более короткий цикл, называемый водородной последовательностью. Согласно этому факту, появление нейтронной звезды в недрах шаровидного скопления является крайне маловероятным.
Однако, ученым уже приходилось стакиваться с наличием миллисекундных пульсаров в шаровидных скоплениях. Такие случаи объясняются тем, что из-за высокой плотности звезд, звезды могут сталкиваться и формировать двойные рентгеновские звезды малой массы и пульсары. Так же ученые определили механизм, который позволяет сформировать магнетар
отличным от традиционного способом. Магнетар может образоваться от столкновения двух белых карликовых звезд или когда одна белая карликовая звезда поглотит достаточно массы материи от ближайшего компаньона и схлопнется в нейтронную звезду.
Независимо от того, каков будет ответ на вопрос о происхождении источника быстрого радиоимпульса FRB 20200120E, его открытие должно встряхнуть соответствующие области науки. Дальнейшее изучение данного феномена даст нам новые знания о взаимодействии звезд в шаровидных скоплениях или это же даст нам данные о совершенно новом источнике быстрых радиоимпульсов, тем более, что источник FRB 20200120E находится совсем близко от нас по космическим меркам, предоставляя прекрасные возможности для его детального изучения.