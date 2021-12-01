Итальянские исследователи создали гуманоидного робота, который однажды сможет взлететь, как Железный человек
Не так давно группа исследователей из итальянского Технологического института практически закончила первые испытания небольшого робота, созданного на базе робота iCub, оснащенного целыми четырьмя реактивными двигателями, которые однажды позволят ему летать, подобно Железному человеку. Но если такие полеты в исполнении Тони Старка выглядят легко и непринужденно, то роботу-малышу iRonCub все это дается с большим трудом и заканчивается периодически открытым огнем и даже взрывами.
Различные научно-фантастические произведения и фильмы, такие, как "Age of Ultron", являются предупреждениями об опасности, которую несет для человечества создание подобных летающих гуманоидных роботов. Но создатели робота iRonCub думают несколько о другом, о приблизительно 300 стихийных бедствиях и о 90 тысячах человеческих жизней, которые уносят эти бедствия каждый год.
Роботы различных типов уже используются в сценариях ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, где счет времени, от которого зависят человеческие жизни, иногда идет буквально на секунды. Но успех использования роботов в этом деле можно назвать весьма и весьма переменным.
Гуманоидные роботы имеют массу преимуществ по сравнению с теми же беспилотниками, когда дело доходит до действий в окружающей среде, которая была создана для комфортного проживания и пребывания людей. Конечно, во время катастроф некоторая часть инфраструктуры разрушается и становится непригодной, тут, как раз, и пригодятся способности к полетам робота iRonCub.
"Кроме этого мы считаем, что подобные робототехнические системы могут быть использованы в качестве испытательных стендов для летающих реактивных экзоскелетов, предназначенных для людей" - пишут исследователи, - "Несколько недавних успешных историй, в том числе история Ричарда Браунинга, демонстрируют нам техническую осуществимость этих футуристических идей. И мы сможем использовать летающих гуманоидных роботов для того, чтобы избежать большого количества тестов персональных реактивных систем с участием людей, что, в свою очередь, позволит предотвратить множество трагедий".
Ну а следующим шагом, который намерены предпринять итальянские исследователи, естественно, станет первый реальный полет робота iRonCub. Нам пока еще неизвестно точно, как и при каких условиях будет проводиться этот полет, но мы знаем точно только одно - что мы обязательно ознакомим наших читателей с этим событием.