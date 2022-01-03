Новая "механическая рука" обладает точностью, позволяющей ей оперировать крошечными электронными компонентами при помощи пинцета

Исследователи из университета Аджу (Ajou University), Южная Корея, создали механическую автоматизированную "руку", обладающую столь высокой точностью движений, что она без повреждения может брать, поднимать и удерживать куриные яйца, резать бумагу при помощи ножниц, и при помощи пинцета брать и размещать на поверхности печатной платы микрочипы и другие крошечные электронные компоненты. Кроме высокой точности движений новая механическая рука имеет весьма внушительную силу, она способна раздавить алюминиевую банку из-под напитка или поднять гантель, весом до 18 килограмм.Конструкция механической руки изготовлена преимущественно из легкого алюминия с некоторыми элементами из стали, за счет чего она имеет вес 1.2 килограмма при длине в 22 сантиметра. В состав руки входит 20 подвижных суставов, скрепленных металлическими деталями и пружинами, работающими как искусственные сухожилия. А каждый палец приводится в движение тремя независимыми маленькими электродвигателями, расположенными внутри запястья.Такая конструкция позволяет механической руке выполнять все движения, которые способна выполнять рука человека. А высочайшая точность движений обеспечивается соответствующими датчиками и высококачественной электронной системой управления.Во время испытаний конструкция руки продемонстрировала высокую надежность. При многократном повторении одного и того же действия в течение длительного времени исследователями не было зарегистрировано ни снижения точности движений, ни уменьшения развиваемых при этом усилий."Самым главным преимуществом созданного нами устройства является то, что оно может быть легко установлено практически на любом промышленном манипуляторе" - пишут исследователи, - "И манипуляторы, оборудованные таким достаточно мощным, универсальным и высокоточным инструментом, смогут в будущем выполнять работу, которую раньше они делать попросту не могли".Текущая версия механической руки уже может быть установлена на роботах разных типов, использующих системы управления на базе искусственного интеллекта. А сейчас корейские исследователи работают над облегченным вариантом такого устройства, который станет основой новых типов высокотехнологичных протезов. Только для этого потребуется покрыть механическую руку искусственной кожей, которая будет обеспечивать мягкость прикосновения и одновременно, являться датчиком, обеспечивающим тактильную обратную связь.[vid02]