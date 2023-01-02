evoBOT - небольшой и ловкий робот-погрузчик

На страницах нашего сайта мы уже рассказывали нашим читателям об быстрых и ловких роботах, которые передвигаются, постоянно поддерживая баланс на своих двух колесах, типа робота Handle компании Boston Dynamics. Также мы рассказывали и о роботах-погрузчиках типа Stretch, способных брать и переносить различные объекты. А сейчас речь пойдет об объединении этих двух полезных способностей в рамках конструкции одного робота, робота evoBOT.
Робот evoBOT является разработкой инженеров и исследователей из института Фраунгофера, Германия. Система движения этого робота основана на принципе движущегося перевернутого маятника, означающего, что основание робота с двумя колесами постоянно двигается взад и вперед для того, чтобы поддержать равновесие центра тяжести, расположенного на некоторой высоте.
У робота evoBOT имеются две конечности, заканчивающиеся колесами, приводимыми в действие электрическими двигателями. Также у него имеются две "руки", на концах которых находятся дисковидные захваты, хотя, в принципе, робота можно оснастить и другими видами захватов. Когда робот evoBOT передвигается без груза, его "руки" опускаются вниз параллельно "ногам", в таком положении он может наклониться вперед, подобно "Сегвею", и развить скорость до 10 метров в секунду.
Стереоскопические оптические камеры, другие системы видения и датчики позволяют роботу самостоятельно прокладывать маршрут движения даже в сложной окружающей среде, такой, как загроможденные товарами склады. Если возникнет такая необходимость, робот evoBOT даже способен "встать на четвереньки", отталкиваясь от поверхности колесами задних конечностей и катясь на маленьких колесиках, установленных рядом с дисковидными захватами.
Когда робот evoBOT добирается до нужного объекта, он помещает по его бокам свои две "руки" и, поднимает давление в захватах до момента, когда груз будет надежно схвачен. Затем, используя обычный метод движения на двух колесах, робот транспортирует удерживаемый груз в заданную точку, где высвобождает его и ставит на место. Помимо описанного выше принципа перемещения грузов, робот evoBOT способен толкать или тянуть тележки, перемещая, таким образом, больше груза, чем он может поднять за один раз.
Создатели робота evoBOT видят в своем "детище", в первую очередь, исследовательскую платформу и стенд для испытаний новых технологий, алгоритмов движения и самобалансировки. Однако, они не исключают возможности, что робот может быть использован в коммерческих целях в том виде, в котором он есть сегодня, в качестве работника какого-нибудь полностью автоматизированного склада.