Самый маленький и легкий робот, летающий за счет энергии потоков воздуха и управляемый при помощи света
Появление новых полимерных материалов, отзывчивых к различным внешним стимулам, открыло перед исследователями массу новых возможностей по созданию мягких роботов, управляемых при помощи беспроводных технологий. В течение достаточно короткого периода времени был создан целый ряд крошечных устройств, которые могут ходить, плавать и прыгать, но до сих пор еще никому не удавалось заставить их летать.
Этой проблемой занимается группа Light Robots в университете Тампере. И результатом их работы стал робот под названием FAIRY (Flying Aero-robots based on lIght Responsive materials assembly). Этот крошечный робот, напоминающий зонтик семени одуванчика, изготовлен из легчайшего полимера, он способен летать, используя энергию потоков воздуха, и он управляется при помощи света.
Под воздействием света, излучаемого лазером или светодиодом, тонкие нити робота FAIRY, вес которого составляет всего 1.2 мг, изгибаются, меняя его форму и аэродинамические показатели. Управляя потоком света можно заставить робота совершать взмахи, менять направление, скорость движения, совершать полностью контролируемые взлет и посадку.
В ближайшем времени исследователи сосредоточатся на оптимизации чувствительности материала к свету, что позволит эксплуатацию робота FAIRY при солнечном свете. Параллельно с этим будет переработана структура робота так, чтобы он мог нести на себе микроэлектронные устройства или биохимические комплексы.
Как только упомянутые выше проблемы будут решены, перед роботами FAIRY откроется целый ряд областей возможного применения, главной из который считается проведение искусственного опыления.
"В будущем, миллионы таких искусственных "семян одуванчиков", несущих пыльцу, будут рассеиваться естественными ветрами, а затем, управляясь при помощи света, направятся к растениям, ожидающим опыления" - пишут исследователи, - "Это может оказать огромное влияние на сельское хозяйство, которое сталкивается с потерей естественных опылителей из-за процесса глобального потепления".
Однако, перед всем этим, исследователям предстоит решить несколько проблем. Пока еще неясно, как можно будет направить каждого конкретного робота точно в центр цветка опыляемого растения? Каким образом можно будет собрать и использовать таких роботов повторно, или лучше их сделать одноразовыми и биоразлагаемыми? Решение этих проблем требует тесного сотрудничества между учеными-материаловедами и специалистами, работающими в области микроробототехники.