Двуногий гибрид робота-беспилотника LEONARDO может ходить, летать и ездить на скейтборде
По мере развития современных технологий создаваемые сейчас роботы становятся все более быстрыми, более ловкими и более сильными. И наглядным примером тому является двуногий гибрид робота-беспилотника LEONARDO (LEgs ONboARD drOne), созданный специалистами Калифорнийского технологического института, который способен ходить на двух ногах, как человек, балансировать на канате, прыгать, летать и даже ездить на скейтборде.
Походка робота LEO, высота которого составляет порядка 80 сантиметров, весьма напоминает нечто вроде походки курицы, одевшей обувь на высоком каблуке. Ноги робота, имеющие по три подвижных сустава, не всегда могут помочь роботу удержать равновесие и тогда в действие вступают пропеллеры с лопастями, подобные используемым в беспилотниках, которые закреплены на плечах робота. Более того, мощности приводов этих пропеллеров достаточно для того, чтобы робот при их помощи мог совершать не только длинные затяжные прыжки, но и летать как беспилотник, преодолевая препятствия.
Такая интересная комбинация нескольких видов передвижения дает роботу LEONARDO множество преимуществ по сравнению с роботами, использующими только один вид. Он может спокойно ходить по канату или перемещаться на скейтборде, двигаясь по сложной траектории между установленными на поверхности сигнальными конусами. Отметим, что большинство людей испытают большие трудности при выполнении подобных трюков, а о других типах роботов и говорить даже не приходится.
В дальнейшем создатели планируют сделать робота LEONARDO еще более сильным и более ловким. Новые варианты получат более прочные элементы конструкции, более мощные приводы и ускорители, а в управляющий компьютер будут загружены более умные алгоритмы, которые позволят роботу двигаться более эффективно и полностью использовать весь свой имеющийся потенциал.