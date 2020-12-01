Китайский аппарат миссии Chang'e-5 успешно совершил посадку на поверхность Луны
1 декабря 2020 года китайское государственное агентство новостей CGTN объявило об успешной посадке на поверхность Луны спускаемого модуля миссии Chang'e-5. Посадка была совершена неподалеку от Пика Рюмкера (Mons Rumker), горы вулканического происхождения в районе лунного Океана Бурь (Oceanus Porocellarum). Основной задачей миссии Chang'e-5 является сбор и возвращение на Землю образцов, взятых с поверхности и из глубин Луны, что будет первой подобной миссией с 1976 года, когда лунные образцы были доставлены на Землю советским аппаратом миссии Луна-24.
Спускаемый аппарат миссии Chang'e-5 состоит из базовой части, которая навсегда останется на Луне, и возвратного модуля. Базовый аппарат отберет образцы лунных пород в количестве около 2 килограмм с глубины до 2 метров. Когда эти образцы будут отобраны и упакованы в специальный контейнер, возвратный модуль отделится от базового аппарата, взлетит и состыкуется с орбитальным аппаратом, который выполнит роль буксира, доставившего все это назад к Земле.
Согласно установленному графику миссии, сбор образцов будет длиться в течение одного лунного дня (14 земных суток), а возвращение на Землю, включая посадку аппарата в пустынном районе на севере Китая - Внутренней Монголии, должно быть выполнено до конца этого месяца, декабря 2020 года.
Согласно имеющейся информации, доставленные миссией Chang'e-5 образцы лунных пород станут самыми "молодыми" среди всех образцов, доставленных на Землю. К примеру, американцы в ходе одной из миссий Apollo доставили на Землю образцы, возраст которых был не менее 3.1 миллиарда лет. Возраст же образцов, которые будут доставлены миссией Chang'e-5, не превысит 1.2 миллиарда лет, что соответствует периоду существования многоклеточной жизни на нашей планете.
Ученые надеются, что исследования полученных "молодых" лунных образцов позволят им узнать больше об образовании Луны и о влиянии, которое оказал этот спутник на эволюцию нашей богатой различными формами жизни планеты.