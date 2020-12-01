Астрономы точно измерили расстояние до самой далекой и древней из всех известных галактик

Группе ученых из Токийского университета удалось с более высокой точностью
измерить расстояние до самой далекой и самой древней галактики
, которая находится на самом краю доступной нам для изучения части Вселенной
. Свет от галактики GN-z11, который видят сейчас астрономы, был излучен около 13.4 миллиардов лет назад, в момент, когда Вселенная находилась на самом раннем этапе ее существования, спустя всего 420 миллионов лет с момента Большого Взрыва.
Напомним нашим читателям, что исследования глубин космоса позволяют нам, по сути, увидеть далекое прошлое. Известно, что скорость света в вакууме является константой и, когда мы смотрим на космический объект, находящийся на удалении 100 световых лет, мы видим, каким был этот объект 100 лет назад. Взглянув же на объекты, располагающиеся на удалении миллиардов световых лет, мы имеем возможность получить представление о том, как наша Вселенная выглядела в далеком прошлом.
Отметим, что расстояние до галактики GN-z11 было уточнено при помощи более точного измерения так называемого красного смещения. Это смещение возникает из-за того, что наша Вселенная постоянно расширяется
и делает это во все ускоряющемся темпе. В результате влияния процесса расширения длины волн света, путешествующего в космосе длительное время, смещаются в сторону красной части спектра. Величина этого смещения выступает в роли множителя при измерениях расстояния в космосе и обычно обозначается в математических уравнениях символом z.
Японским исследователям удалось измерить величину красного смещения света от галактики GN-z11, более тщательно проанализировав ультрафиолетовый свет и выделив из этого света "подписи" определенных химических элементов, называемые эмиссионными или спектральными линиями.
"Мы просмотрели ультрафиолетовую часть электромагнитного спектра, в которой обычно присутствуют весьма четкие химические спектральные подписи, смещенные в красную область на определенную величину" - рассказывает Нобунари Кашикава (Nobunari Kashikawa), ведущий исследователь, - "Подобные подписи неоднократно были обнаружены в спектре света галактики GN-z11
в данных от космического телескопа Hubble
, но точность этих данных была очень далека от степени, в которой мы нуждаемся сейчас. И мы обратились к помощи более точного наземного инструмента, спектрографа MOSFIRE, установленного на телескопе обсерватории W.M. Keck Observatory, расположенной на Гавайях".
Используя спектрограф MOSFIRE, исследователи смогли измерить величину красного смещения света галактики GN-z11 в 100 раз более точно, чем это было сделано в ходе других предыдущих измерений. Новое значение величины смещения z составило 10.957, что намного точнее значения 11.09, полученного ранее. И это является еще одним доказательством, что галактика GN-z11 является самой древней и далекой галактикой, находящейся на самом краю видимой нам части Вселенной.