Астрономы оценили, что глубина морей на Титане может достигать 330 метров

На поверхности Титана, самого большого спутника Сатурна, укрытой "саваном" атмосферы из азота и газообразных углеводородов
, находится море Кракена (Kraken Mare), огромное море жидкого метана
, приблизительно равное по площади площади Великих Озер на Земле. И не так давно ученые-астрономы из Корнуэльского университета произвели оценки, согласно которым глубина моря в его центральной части может достигать отметки в 330 метров (1000 футов), чего вполне достаточно для исследовательского автоматического зонда-субмарины
.
"В свое время уже были произведены измерения состава и глубин всех морей Титана, за исключением моря Кракена, самого большого моря на Титане. Это море не только имеет громкое имя, в его объеме содержится приблизительно 80 процентов от всех жидкостей на поверхности этого спутника Сатурна" - пишут исследователи.
Данные, при помощи которых были выполнены расчета, были собраны во время пролета
T104 космического аппарата миссии Cassini
21 августа 2014 года. Во время пролета радар космического аппарата был нацелен на море Лигеи (Ligeia Mare), второе по величине море Титана, а целью этого сканирования были поиска постоянно исчезающего и появляющегося вновь острова "Magic Island".Аппарат Cassini
, двигавшийся на скорости 13 тысяч миль в час (21 тысяча километров в час) и на высоте 600 миль (965 километров), использовал радар-высотометр для измерения глубины в районе залива Moray Sinus на севере Моря Кракена. Ученые из Корнуэльского университета и инженеры Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) разработали новые технологию и алгоритмы, которые позволили разделить сигналы радара, отраженные от поверхности моря и морского дна, что автоматически дало им значение глубины. А количество поглощенной энергии радарного импульса дало ученым информацию о составе жидкости.
Результаты вычислений показали, что глубина в заливе Moray Sinus равна 280 футам (85 метрам). Жидкость представляет собой смесь метана и этана в которой преобладает метан, ее состав практически идентичен составу жидкости в море Лигеи. Отметим, что, согласно более ранним оценкам, в жидкости моря Кракена должно было находиться больше этана из-за размеров этого моря и его расположения на более низких широтах. Информация об одинаковом составе жидкостей в морях Титана является важным открытием, которое поможет уточнить модели гидрологической системы Титана
, которая во многом подобна системе рек и морей на Земле.
Одной из загадок Титана является наличие огромного количества жидкого метана на его поверхности. Солнце освещает Титан с интенсивностью, в 100 раз меньшей, чем Землю. Но и такой интенсивности должно было хватить для того, чтобы за 10 миллионов лет преобразовать весь метан в этан, чего не наблюдается в данное время. Поиск ответа на этот вопрос будет одной из главных целей миссии в будущем, когда в объем моря Кракена будет запущена исследовательская субмарина-робот.
"Благодаря проведенным нами вычислениям ученые смогут вывести более точные значения плотности жидкости в морях Титана" - пишут исследователи, - "Это, в свою очередь, позволит произвести более лучшую калибровку и регулировку гидролокатора, который станет "глазами" субмарины-робота".