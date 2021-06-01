Первые снимки поверхности Ганимеда, сделанные космическим аппаратом Juno с рекордно малой дистанции

Выполнив серию предварительных гравитационных маневров, космический исследовательский аппарат Juno
7 июня этого года совершил самый близкий пролет над поверхностью Ганимеда, самого большого спутника Юпитера
. Находясь на малой дистанции
от Ганимеда, аппарат сделал серию снимков, используя камеру JunoCam с установленным зеленым светофильтром. В это же время навигационная камера Stellar Reference Unit сделала черно-белый снимок темной стороны Ганимеда, которая была частично освещена отраженным от Юпитера светом.
Во время пролета мимо Ганимеда, аппарат Juno
и поверхность этого спутника разделало расстояние в 1 038 километров. Кроме этого, гравитация Ганимеда, размер которого больше размера Меркурия, изменила траекторию движения космического аппарата и теперь на один виток вокруг Юпитера у него уходит не 53 дня, а 43. Отметим, что аппарат Juno уже пролетал мимо Ганимеда 25 декабря 2019 года, при этом, минимальное расстояние, разделавшее космический аппарат и Ганимед, составляло 97 680 километров.
Сделанные и переданные на Землю снимки имеют разрешающую способность в 1 километр на пиксель для снимка, сделанного камерой JunoCam, и 600 метров на пиксель для снимка, сделанного навигационной камерой. Благодаря этому на снимках видно множество мелких деталей, включая светлые и темные регионы, кратеры, тектонические разломы во льду, из которого состоит внешняя оболочка поверхности Ганимеда.
В настоящее время представители НАСА опубликовали только два снимка, но позже, по мере проведения обработки, будут опубликованы и остальные снимки, сделанные аппаратом Juno. Ученые надеются, что эти снимки и другие собранные за время пролета данные
позволят им узнать много нового о составе пород Ганимеда, о его ионосфере, магнитосфере, радиационном окружении и о ледяной "раковине" на поверхности. Во время следующих пролетов мимо Ганимеда, аппарат Juno также задействует свои камеры с красным и синим светофильтром, что позволит синтезировать первые полноцветные изображения.
"Этот случай является первым за всю историю нынешнего поколения, когда космический аппарат сблизился с Ганимедом на столь малую дистанцию" - рассказывает Скотт Болтон (Scott Bolton), научный руководитель миссии Juno, - "Мы не собираемся торопиться с какими-либо научными выводами, для этого нам могут потребоваться дополнительные данные, которые Juno сумеет собрать во время следующих сближений с Ганимедом".