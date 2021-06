Новый астрономический инструмент приступил к измерению количества света, излученного за все время существования Вселенной

Буквально на днях новый астрономический инструмент совершил первый короткий выход в космос, который является первой частью исследовательской миссии, цель которой заключается в измерении общего количества света, излученного за все время существования Вселенной. Основной задачей миссии CIBER-2 является измерение уровня космического фонового инфракрасного излучения, и в качестве бонуса этот эксперимент позволит ученым обнаружить "случайные" одинокие звезды, скрывающиеся в пространстве между галактиками.Астрономический инструмент CIBER-2 (Cosmic Infrared Background Experiment-2), как становится ясным из его названия, предназначен для замеров уровня космического инфракрасного фонового излучения. Это излучение, в виде неоднородных образов, пронизывает все пространство Вселенной, а его уровень становится максимальным там , где в пространстве присутствуют скопления галактик и другие сопоставимые по масштабам космические объекты. Данные о распределении инфракрасного фонового излучения и анализ этих данных позволят астрономам узнать много нового о распределении звезд и других объектов в объеме пространства Вселенной.6 июня 2021 года инструмент CIBER-2 повершил первый из пяти выходов в космос для проведения измерений. Инструмент был запущен при помощи ракеты Black Brant IX, стартовавшей с космодрома в Нью-Мехико. Достигнув высоты в 300 километров, инструмент провел 10 минут в космосе, производя измерения фонового инфракрасного излучения, после чего он вошел в атмосферу и вернулся к поверхности Земли.За 10 минут пребывания в космосе инструмент CIBER-2 успевает исследовать область неба, площадь которой в восемь раз превышает площадь полной Луны. Инструмент производит измерения инфракрасного излучения в шести различных диапазонах, что предоставляет множество дополнительных данных о звездах и других объектах, которые были источником этого излучения.Инструмент CIBER-2, имеющий более широкий диапазон и большее количество субдиапазонов, чем телескоп Spitzer и инструмент CIBER-1, позволит ученым произвести более глубокий анализ света от космических источников и идентифицировать их. К примеру, самые первые звезды и черные дыры были "окутаны" достаточно плотными облаками водорода, что придает спектру характерные особенности. Но свет звезд, появившихся позже, никогда не проходил сквозь скопления водорода и спектр этого света выглядит несколько по-иному.После первого успешного запуска, инструмент CIBER-2 в течение следующих пяти лет, побывает в космосе еще четыре раза, просматривая другие участки неба. Данные, собранные в ходе этой миссии, будут учтены в конструкции нового телескопа SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer). Запуск телескопа SPHEREx запланирован на 2024 год и он, этот телескоп, сможет обозревать ночное небо в 102 субдиапазонах инфракрасного света, чего будет достаточно для еще более глубокого изучения особенностей космического инфракрасного фона.