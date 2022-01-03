Космический телескоп James Webb добрался до места его постоянной дислокации
После 30-дневного путешествия по космическому пространству космический телескоп JWST (James Webb Space Telescope) наконец добрался до места его постоянной дислокации в точке Лагранжа L2, находящейся на удалении 1.5 миллиона километров от Земли. Вчера космический аппарат запустил свои двигатели на 297 секунд, изменил скорость и направления движения на такие, которые выведут его на постоянную орбиту.
Заключительная коррекция курса стала завершающим этапом месячного периода, в течение которого телескоп, изначально сложенный, как оригами, начал расправляться и приобретать свою конечную форму. За это время телескоп успел развернуть солнечную батареи и коммуникационную антенну, развернул солнечный тепловой щит, поднял и зафиксировал свое 6.5-метровое основное зеркало с 18 позолоченными бериллиевыми сегментами. Напомним нашим читателям, что положением этих сегментов управляют сотни отдельных приводов, которые обеспечивают правильную юстировку и калибровку зеркала, которое должно работать при температурах ниже -223.2 градуса Цельсия.
Корректирующее включение двигателей было произведено в тщательно рассчитанный момент времени для того, чтобы добиться максимальной экономии топлива. Ведь только бортовые двигатели, использующие это топливо, смогут удерживать телескоп в нужной пространственной ориентации на протяжении всей миссии, которая рассчитана на 10 лет.
В отличие от большинства космических аппаратов, телескоп JWST не вращается вокруг Земли или другого небесного тела. Он вращается вокруг точки L2, которая является одной из пяти точек, в которой гравитационные силы Земли и Солнца взаимно уравновешивают друг друга, создавая в космосе своего рода "область стабильности". Однако, телескоп не находится непосредственно в самой точке L2, он движется вокруг нее по кругу по так называемой гало-орбите, имеющей сложную конфигурацию в трехмерном пространстве.
Заняв предназначенную ему орбиту, телескоп JWST будет синхронизирован в движении с Землей и Солнцем, которые будут постоянно находиться позади его. Это позволит тепловому щиту телескопа постоянно и эффективно защищать его от прямого солнечного излучения и излучения, отраженного от поверхности Земли. Защита и дополнительное охлаждение элементов телескопа до криогенных температур позволят ему работать в глубине инфракрасной области электромагнитного спектра и, благодаря этому, телескоп сможет увидеть даже свет, порожденный на первых этапах существования Вселенной, изучить процессы формирования и эволюции галактик.
Еще одним преимуществом нахождения на гало-орбите точки L2 является то, что телескоп сможет находиться в постоянном контакте с Землей при помощи антенн системы дальней космической связи NASA Deep Space Network.
Хотя телескоп JWST уже прибыл на свое место, это еще не означает, что он уже сразу готов приступить к работе. За последующие шесть месяцев специалисты НАСА проведут чрезвычайно сложные процедуры калибровки и ввода в эксплуатацию оборудования телескопа. Плюс к этому, все элементы оптической системы телескопа будут выровнены с погрешностью не более нанометра от значений, указанных в технических требованиях.