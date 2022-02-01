Луноход VIPER начал проходить испытания в моделируемых лунных условиях

Когда речь заходит о космических аппаратах, действующих на поверхности других планет, первое, что приходит в голову - это марсоходы Curiosity и Perseverance, находящиеся сейчас на удалении многих миллионов километров от Земли и занимающиеся изучением Красной Планеты. Однако, американское космическое агентство НАСА вынашивает планы отправки космических аппаратов и в другие места, в частности на Луну, спутник нашей планеты и ближайшее к нам космическое тело. И недавно представители НАСА поделились информацией о предстоящей лунной миссии, которая носит название VIPER.Космический аппарат миссии VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) будет высажен на поверхность в районе лунного Южного Полюса, где по имеющимся на сегодняшний день данным, могут находиться обширные залежи льда. Обнаружение запасов воды на Луне является одной из приоритетных задач миссии VIPER, ведь от наличия доступа к этому ресурсу напрямую зависит успех или провал будущих пилотируемых миссий на Луне или в более дальний космос.Согласно планам, запуск миссии VIPER должен будет произведен в 2023 году. Но до этого момента у инженеров НАСА имеется время, которое можно потратить с пользой на испытания и модернизацию конструкции космического аппарата, который должен будет выдержать все трудности, связанные с крайне жесткими условиями на лунной поверхности. Мы знаем, что поверхность Луны покрыта слоем мелкой пыли, частички которой имеют острые грани из-за отсутствия атмосферы и, следовательно, эрозии. Это, в свою очередь, влечет за собой повышенный расход ресурса механических узлов и несет угрозу повреждений для чувствительной электроники.В рамках программы подготовки лунохода VIPER к работе на Луне, первый опытный образец лунохода проходит сейчас испытания на полигоне SLOPE (Simulated Lunar Operations Laboratory). Опытный образец имеет размер, сопоставимый с размером будущего реального лунохода, он оборудован колесами и некоторыми другими механическими узлами, которые практически без изменений конструкции будут использованы при создании реального лунохода. И сейчас опытный образец аппарата пробивается сквозь моделируемые наносы лунной пыли, перебирается через скалистые препятствия, позволяя инженерам выявить все недостатки и недоработки.Но программа предварительных испытаний лунохода VIPER несколько более обширна, чем то, что можно увидеть на представленном ниже видеоролике. Позже в этом году на полигон SLOPE будет доставлен следующий, боле совершенный опытный образец лунохода VIPER, который уже будет максимально близок по конструкции к реальному луноходу. Испытания этого образца, со слов представителей НАСА, "станут последним итоговым экзаменом, сдав который луноход сможет доказать, что его конструкция, механические узлы, электронная начинка и программное обеспечение полностью готовы к встрече с лунной поверхностью".