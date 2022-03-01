Телескоп Hubble сделал снимок редкого эпического столкновения трех галактик
Издалека космический объект, имеющий название IC 2431 и находящийся на удалении 681 миллиона световых лет от нас, может показаться монолитным, но слегка хаотическим галактическим образованием. Но если взглянуть на него тщательнее, к примеру, с использованием возможностей космического телескопа Hubble, то можно увидеть, что на самом деле он не является единственной галактикой, это три разные галактики, находящиеся сейчас в процессе слияния. Когда-нибудь в далеком будущем эти галактики полностью сольются в одну крупную галактику, которая, тем не менее, очень долго будет иметь "шрамы", оставленные происходящим сейчас столкновением.
Случаи столкновений и слияний галактик должны быть достаточно редким явлением во Вселенной. Но с учетом огромного количества галактик, они не так уж и редки и они являются неотъемлемой частью процессов космической эволюции галактических масштабов. Наша галактика, галактика Млечного Пути, к примеру, по многим признакам принимала участие в процессах слияния несколько раз за 13.6 миллиарда лет своего существования.
Астрономы считают, что все галактики взаимно связаны друг с другом силами гравитации и, за счет этого, они располагаются и движутся вдоль "нитей" невидимой космической глобальной сети, за счет чего они постоянно сталкиваются, сливаются и формируют скопления, играющие жизненно важную роль в процессе эволюции Вселенной.
Столкновения галактик создают гравитационные возмущения, которые возмущают и сжимают облака газа, заключенные внутри этих галактик. И тогда галактики, в недрах которых темпы процессов звездообразования уже сошли практически на нет, вновь "возрождаются к жизни", интенсивно формируя целые "звездные родильные отделения", в которых интенсивно зарождаются и формируются молодые и горячие звезды.
Самым распространенным видом случаев столкновений и слияний галактик являются случаи с участием двух "действующих" лиц. Случаи одновременного слияния трех или еще большего количества галактик являются более редкими, но и они имеют место быть. Однако, ученым не всегда удается отличить случай тройного столкновения от случая обычного двойного столкновения, особенно уже на последних этапах этих процессов.
На этих последних этапах сверхмассивные черные дыры, находившиеся в центральных областях каждой из галактик, становятся гравитационно взаимосвязанными и движутся по сложным орбитам друг вокруг друга. Некоторые из черных дыр могут быть скрыты от взгляда стороннего наблюдателя облаками газа и пыли, закрыты другой черной дырой и т.п., что затрудняет идентификацию количества галактик, задействованных в изначальном процессе слияния.
Связанные черные дыры, оставшиеся после слияния нескольких галактик, по мнению ученых-астрономов, когда-нибудь сольются воедино и сформируют одного суперкрупного и супермассивного "монстра". Такие события должны порождать всплески гравитационных волн, но пока ученым не удалось зарегистрировать ни одного подобного события. Но это и неудивительно с учетом достаточно непродолжительной работы гравитационных датчиков по сравнению с частотой событий слияний галактик, плюс к этому, сигналы могут иметь частоту, лежащую за пределами диапазона чувствительности существующих датчиков гравитационных волн.
Тем не менее, каждый обнаруженный случай столкновений галактик пополняет копилку наших знаний новыми данными, и когда-нибудь это приведет к разработке истинной модели происходящих процессов, использование которой позволит предсказать события во Вселенной на многие миллионы и миллиарды лет вперед.