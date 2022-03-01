Обнаружен уникальный астероид, имеющий три собственных естественных спутника
Планеты являются далеко не единственными астрономическими объектами, которые могут иметь собственные спутники естественного происхождения. Оказывается, что спутниками могут обладать астероиды, которые зачастую сами выступают в роли спутников более крупных планет. И недавно группа астрономов обнаружила своего рекордсмена среди подобных астероидов - астероид, имеющий сразу три спутника, в качестве которых выступают астероиды меньших размеров и массы. Эта система с четырьмя участниками связана столь сложными гравитационными взаимодействиями, что традиционная задача трех тел выглядит простейшей по сравнению с этим.
Астероид, о котором сейчас идет речь, известен под названием (130) Elektra. Впервые он был открыт астрономом Кристианом Питерсом (Christian Peters) в 1873 году. Размер астероида составляет 200 километров, а масса - 7 x 10^18 килограммов, чего вполне достаточно для создания сил гравитации, способных захватить и удержать три меньших астероида - S/2003 (130) 1, S/2014 (130) 1 и S/2014 (130) 2.
Год в названии астероидов-спутников отражает год, когда была произведена идентификация этого спутника. Второй и третий спутники были открыты, благодаря данным, собранным в 2014 году инструментом SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), установленном на телескопе Very Large Telescope (VLT).
Так почему же так трудно было найти и идентифицировать все спутники астероида (130) Elektra? Основной проблемой является присутствие оптических искажений и эффектов дифракции. Оптические сигналы от спутников в большую часть времени скрываются в "ореоле" искажений от основного объекта. Но ученым удалось разработать специальные алгоритмы PIC (Projection, Interpolation, Convolution) и PSF (Point Spread Function), которые очистили изображение от искажений и позволили "проявить" изображения спутников астероида, пожертвовав при этом разрешающей способностью и качеством.
И, тем не менее, на полученных результирующих снимках четко видно положение астероидов-спутников, невзирая на то, что вокруг основного объекта еще присутствуют следы "ореола". Подобная обработка позволила идентифицировать самый маленький и самый близкий спутник S/2014 (130) 2 и рассчитать параметры его орбиты, которая проходит на высоте 344 километров от поверхности астероида (130) Elektra.
В будущем применение такой сложной обработки изображений может быть использован по отношению к снимкам других астероидов. Ученые подозревают, что в поясе астероидов существует еще множество таких "самоорганизованных" систем, а сложность и механика движения некоторых из них будет превосходить даже нынешнюю задачу четырех тел.