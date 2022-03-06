Лобовое столкновение двух галактик, создавшее цунами из молодых звезд

Если вы любите рассматривать изображения галактик необычных форм и размеров, самым лучшим местом для этого является каталог "Arp Catalogue of Peculiar Galaxies", созданный астрономом Хэлтоном Арпом (Halton Arp) в 1966 году. В этом каталоге представлены 338 экзотических галактик, галактик, взаимодействующих друг с другом, и порождающих невероятные эффекты. Закладывая основу своего каталога, Хэлтон Арп полагал, что собранные экземпляры являются превосходными "лабораториями" для изучения физических процессов и космологических явлений, искажающих идеальные формы эллиптических и спиральных галактик.Представление Хэлтона Арпа в то время кардинально отличалось от мнения других ученых астрономов, считавших деформированные галактики причудливой формы явлениями более низких порядков. С их точки зрения Вселенная являлась воплощением порядка и гармонии, но Хэлтон Арп считал, что Вселенная имеет совсем другой вид, она вся буквально наполнена "насилием, болью и рождением".Одним из пунктов каталога Арпа, является объект Arp 143, приведенное здесь изображение которого было получено при помощи космического телескопа Hubble. Объект состоит из двух галактик, NGC 2445 (справа) и NGC 2444 (слева), которые столкнулись передними частями какое-то время назад. В результате этого столкновения галактика NGC 2445 приобрела нетипичную треугольную форму и в ее недрах во много и много раз ускорились темпы процессов формирования новых звезд.Астрономы полагают, что после столкновения галактики уже прошли друг через друга, играя в это время в своего рода галактическое "перетягивание каната". В этом соревновании выиграла галактика NGC 2444, которая хоть и потеряла свою изначальную форму, но зато вытянула из недр галактики NGC 2445 весь ее газ, являющийся топливом для процессов звездоформирования."В своих наблюдениях мы не раз наблюдали, как лобовое столкновение двух галактик создает кольцевые структуры из молодых и зарождающихся звезд" - рассказывает Джулиана Дэлкантон (Julianne Dalcanton), из Вашингтонского университета в Сиэтле, - "То, что является странным в системе Arp 143 - это треугольник, а не кольцо "цунами" из молодых звезд. Причиной появления такой аномалии является то, что обе галактики пока еще остаются гравитационно взаимосвязанными и они находятся достаточно близко друг к другу. И эта гравитационная связь исказила кольцевую структуру из молодых звезд в возрасте от 50 до 100 миллионов лет, превратив ее в треугольник".