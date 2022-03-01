Астрономы впервые в истории увидели "свежие следы" взрыва килоновой

Впервые за всю историю астрономии группе ученых, возглавляемой учеными из Северо-Западного университета, удалось воочию увидеть относительно свежие следы редкого типа космических взрывов - взрыва килоновой (kilonova). Такой тип взрывов происходит при столкновении двух нейтронных звезд, известных нам в качестве компактных, но самых плотных объектов во Вселенной. А собственно столкновение порождает взрыв, в тысячу раз более яркий, чем достаточно обычный взрыв сверхновой.
Объектом интереса со стороны ученых являлся небезызвестный космический объект GW170817
, который является следом от взрыва килоновой. Ранее этот объект испускал узкий поток высокоэнергетических частиц, так называемый джет. Но, спустя три с половиной года после столкновения этот поток исчез, и астрономы смогли увидеть на месте взрыва новый и достаточно загадочный источник рентгеновского излучения.
В качестве объяснения наблюдаемому была выдвинута гипотеза, согласно которой расширяющееся облако останков нейтронных звезд производит ударную волну, подобную звуковому удару от самолета, проходящего звуковой барьер. Эта ударная волна нагревает окружающую материю, которая начинает светиться в рентгеновском диапазоне. Также существует и альтернативное объяснение, согласно которому рентген излучается материей, приближающейся к горизонту событий черной дыры, образовавшейся в результате столкновения
нейтронных звезд. Отметим, что любой из двух возможных сценариев станет первым случаем наблюдения такого явления.
Напомним нашим читателям, что в августе 2017 года событие GW170817 вошло в историю
, как первый случай столкновения и слияния нейтронных звезд, зарегистрированный и идентифицированный при помощи гравитационных волн и электромагнитного излучения (света). И в последующие годы астрономы изучали данное явление в различных диапазонах электромагнитного спектра.
С начала 2018 при помощи рентгеновской обсерватории Chandra астрономы наблюдали выбросы потоков рентгеновского излучения от потока частиц и материи, двигавшегося почти со скоростью света. С течением времени поток постепенно замедлялся и становился шире, а в период с марта 2020 года и до конца этого года снижение яркости рентгена практически остановилось и стабилизировалась на определенном уровне.
Стабилизация яркости потока рентгена и стала тем, что указало астрономам на присутствие еще одного источника излучения этого вида. А природу этого источника, будь это послесвечение после взрыва или черная дыра, ученым предстоит еще определить в будущем.
Для того, чтобы расставить все точки над "i", ученым придется еще долго следить за объектом GW170817 в рентгеновском и радиодиапазоне. Если все это является эффектом послесвечения, то потоки рентгена и радиоизлучения станут более яркими в течение последующих нескольких месяцев или лет. Но если причиной происходящего является материя, падающая в черную дыру, то уровень рентгена должен будет или оставаться постоянным, или резко уменьшиться за короткое время, при этом, из области черной дыры не должно исходить практически никакого радиоизлучения.
"Любой из полученных ответов будет иметь далеко идущие последствия" - пишут ученые, - "В первом случае это укажет на то, что далеко не во всех случаях столкновений нейтронных звезд могут образовываться черные дыры. А другой вариант даст астрономам возможность изучить особенности поглощения материи черной дырой только спустя несколько лет после ее образования".