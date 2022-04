Космический телескоп Hubble обнаружил протопланету, существование которой противоречит всем теориям о формировании планет

Космический телескоп Hubble сделал прямой снимок , основным фигурантом которого является подобная Юпитеру протопланета, формирующаяся прямо сейчас весьма необычным, интенсивным и быстрым путем, который кардинально отличается от путей, которыми формируется подавляющее большинство планет во Вселенной. Данное открытие является первым прямым доказательством существующей уже некоторое время гипотезы о возможности формирования подобных Юпитеру планет за счет процесса так называемой "нестабильности протопланетарного диска".Обнаруженная протопланета, находящаяся на стадии формирования, все еще заключена внутри протопланетарного диска, диска из пыли и газа, окружающего молодую звезду, возрастом до 2 миллионов лет. Согласно ведущей теории о формировании планет, практически все планеты вырастают из небольших образований, которые, по мере накопления материала, приобретают собственную гравитацию и притягивают еще больше материи, частицы которой сталкиваются, разогреваются и сплавляются. И под конец образовавшееся ядро начинает медленно притягивать газ из окружающего пространства, постепенно превращаясь в газового гиганта.В отличие от описанного выше способа формирования планет, процесс "нестабильности протопланетарного диска" происходит гораздо быстрее по космическим масштабам времени. Крупный протопланетарный диск вокруг звезды охлаждается, и он под воздействием гравитации звезды и собственных сил гравитации распадается на несколько массивных фрагментов. После этого фрагмент, находящийся в правильных условиях, продолжает сжиматься и превращается в планету, в конце концов.Планета, о которой речь шла в самом начале, носит название AB Aurigae b, сейчас она в девять раз крупнее Юпитера и вращается вокруг своей звезды на расстоянии 13.84 миллиарда километров, что превышает более чем в два раза расстояние между Солнцем и Плутоном. При таком удалении планете, для того, чтобы сформироваться путем традиционного процесса роста, потребовалось бы гораздо больше времени для того, чтобы набрать ее текущую массу. И принимая во внимание этот факт, ученые пришли к выводу, что планета AB Aurigae b сформировалась при помощи процесса "нестабильности протопланетарного диска".Протопланета AB Aurigae b была обнаружена и изучена при помощи двух инструментов космического телескопа Hubble - Space Telescope Imaging Spectrograph and the Near Infrared Camera и Multi-Object Spectrograph. Также ученые использовали пакет данных, полученный при помощи инструмента SCExAO японского 8.2-метрового телескопа Subaru, расположенного на Гавайях. А способствовало этому всему то, что протопланетарный диск с планетой расположен практически в перпендикулярной плоскости к направлению на Землю.Также свою толику успеха в деле обнаружения и изучения протопланеты AB Aurigae b принесли наблюдения на ней в разных длинах волн, плюс 13-летние наблюдения телескопа Hubble позволили определить и рассчитать параметры орбиты этой планеты."Данное открытие является убедительным доказательством того, что некоторые из газовых гигантов могут формироваться при помощи механизма "нестабильности протопланетарного диска"" - пишут исследователи, - "Главным аспектом этого процесса являются силы гравитации, воздействие которых приведет к тому, что все остатки от процесса формирования молодой звезды через некоторое время превратятся в планеты".