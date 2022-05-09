"Солнцезащитные очки" для телескопа позволили увидеть самый яркий пульсар, расположенный за пределами нашей галактики

Не так давно ученые-астрономы обнаружили то, что можно назвать самым ярким пульсаром
на всем ночном небе. Несмотря на излучаемый им интенсивный свет, этот пульсар
долго и успешно уклонялся от обнаружения, а его открытие стало результатом применения телескопа, оборудованного своего рода "солнцезащитными очками".
Напомним нашим читателям, что пульсар - это разновидность нейтронной звезды, которая испускает лучи различных видов излучения с областей полюсов этой звезды. Когда пульсар вращается, по эти лучи периодически направляются в сторону Земли, что создает световые импульсы. Так как пульсары вращаются с разной скоростью, период следования импульсов от пульсаров может колебаться от миллисекунд
до секунд
, и как раз по частоте и длительности импульсов астрономы идентифицируют каждый из известных пульсаров.
Недавно обнаруженный пульсар, получивший название PSR J0523-7125, вспыхивает три раза в секунду, и он расположен в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике, являющейся спутником нашей собственной галактики, Млечного Пути. Яркость его импульсов в 10 раз превышает яркость импульсов любого другого известного пульсара, находящегося за пределами Млечного Пути, и он является достойным конкурентом самым ярким пульсарам, расположенным в пределах нашей галактики.
У пульсара PSR J0523-7125 имеется одна особенность, которая позволяла ему долгое время уклоняться от обнаружения. Его лучи имеют достаточно большой угол расхождения, за счет чего его вспышки имеют достаточно большую длительность, чем у большинства других пульсаров. И долгое время исследователи попросту не обращали на эти вспышки внимания, считая, что их источником является далекая фоновая галактика.
Пульсар PSR J0523-7125 был обнаружен при помощи радиотелескопа ASKAP
, расположенного в Австралии. Этот телескоп имеет своего рода фильтр, работающий подобно солнцезащитным очкам. Благодаря своим чрезвычайно сильным магнитным полям, пульсары производят импульсы высокополяризованного света, который неотличим от обычного света для большинства астрономических инструментов, но не в случае телескопа ASKAP.
Изучая данные, собранные телескопом ASKAP, ученые наткнулись на источник поляризованного света в Большом Магеллановом Облаке, яркость которого изменялась в течение нескольких месяцев. Дополнительные наблюдения в рентгеновском, оптическом и инфракрасном диапазонах не показали наличия там какого-либо космического объекта. И лишь позже данные радиотелескопа MeerKAT
, расположенного в Южной Африке, позволили подтвердить наличие необычного пульсара
в исследуемой области пространства.
"Теперь мы ожидаем, что при помощи новой техники наблюдений нам удастся найти большее количество пульсаров, подобных PSR J0523-7125" - пишут исследователи, - "Из-за его особенностей этот пульсар, несмотря на его яркость, был пропущен во время предыдущих исследований, и лишь комбинация систематического и традиционного анализа поляризации позволила нам найти пульсар и потом подтвердить его существование еще раз".