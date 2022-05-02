Инженеры НАСА пытаются разобраться в ложных телеметрических данных от космического аппарата Voyager 1

45-летний космический исследовательский аппарат Voyager 1
, который сейчас мчится в межзвездном пространстве
, постепенно удаляясь от Солнечной системы, подкинул инженерам американского космического агентства НАСА весьма неожиданный ребус. Начиная с какого-то момента времени, система управления аппарата передает на Землю недействительные данные, что, скорее всего, связано с процессами старения
электронных компонентов и снижением мощности источника питания. Тем не менее, специалисты пытаются разобраться в получаемом потоке данных в надежде вычленить оттуда что-нибудь полезное.
Запущенный в 19977 году, аппарат Voyager 1 находится сейчас на удалении 23.3 миллиарда километров от Земли, радиосигналу, чтобы преодолеть такое огромное расстояние, требуется 20 часов и 33 минуты. Но, несмотря на почтенный возраст, Voyager 1 все еще функционирует и передает на Землю важные научные данные.
Работа аппарата обеспечивается тремя плутониевыми радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, заряда которых, по расчетам, хватит где-то до 2025 года. Тем не менее, мощность, отдаваемая этими генераторами, постоянно снижается, и инженерам миссии Voyager 1 и его двойника Voyager 2 приходится отключать некоторые из научных инструментов с целью экономии энергии.
Кроме этих факторов, аппарат Voyager 1 в течение нескольких десятилетий пребывания в космосе постоянно подвергался воздействию космической радиации, что оказывает пагубное влияние на бортовую электронику.
Нынешние проблемы с телеметрической информацией имеют отношение к системе AACS (attitude articulation and control system). Сейчас аппарат еще способен получать с Земли команды, выполнять их, он передает на Землю данные с научных инструментов. Это, в свою очередь, указывает на работоспособность системы AACS, которая отвечает за позиционирование аппарата и ориентирование его антенны в направлении на Землю. Тем не менее, телеметрические данные системы AACS абсолютно не соответствуют любому из возможных состояний этой системы.
Остальная часть телеметрических данных показывает, что проблема с системой AACS не вызывает никаких побочных эффектов и не влияет на работу других узлов и компонентов космического аппарата. Тем не менее, инженеры пытаются установить источник проблемы
, и если он будет найден, то это позволит переключить часть работы на резервную систему.
"Возраст обоих космических аппаратов составляет почти 45 лет, они смогли проработать намного больше, чем мы ожидали в начале миссии" - рассказывает Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), одна из руководителей программы Voyager 1 и 2 в Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), - "Аппараты находятся в межзвездном пространстве, в условиях высокой радиации. Все это создает большие сложности для технической команды, но если способ решения этой проблемы с AACS существует, я не сомневаюсь, что мы его найдем".