В Млечном Пути обнаружен экзотический объект, излучающий радиосигнал каждые 18 минут

Ученые-астрономы зарегистрировали достаточно странные периодические радиосигналы, прибывающие к нам с просторов нашей галактики, происхождение которых пока не может быть объяснено
любым видом известных космических объектов, событий или процессов. Источник этого радиосигнала, расположенный на удалении не более 4 тысяч световых лет от нас, генерирует чрезвычайно мощные радиоимпульсы
, длящиеся от 30 до 60 секунд и следующие с периодом 18.18 минуты.
Радиосигнал был обнаружен учеными, работающими с радиотелескопом MWA
(Murchison Widefield Array), расположенным в западной части Австралии. Группе студентов была поручена работа по сравнению двух изображений одних и тех же участков неба, взятых с разрывом в 24 часа. Целью всего этого были поиски переходных объектов, яркость которых могла значительно измениться за такой короткий срок, но вместо объектов был обнаружен достаточно яркий всплеск нового радиосигнала.
Когда ученые обратились к архивным данным, они обнаружили, что данный радиоимпульс следует с ошеломляющей по точности регулярностью. Кроме этого, новый периодический сигнал имеет тенденцию исчезать на некоторое время и затем снова появляться. Первый зарегистрированный период активности пришелся на январь 2018 года, затем, в большей части февраля сигнал отсутствовал и появился в начале марта. Затем последовало нечто странное, после марта 2018 года сигнал пропал и полностью отсутствовал на протяжении всего времени до настоящего момента.
Первое, что приходит в голову в связи со всеми странностями обнаруженного сигнала, это деятельность технически развитой внеземной цивилизации. Однако в данном случае это крайне маловероятно, сигнал покрывает очень широкий спектр радиочастот
, указывающий на его естественное происхождение. И некоторые особенности сигнала все же дают ученым крупицы информации относительно природы его источника.
Уровень поляризации волн радиосигнала составляет 90 процентов и это указывает на наличие в районе источника сильнейших и упорядоченных магнитных полей
. Периодическая природа сигнала указывает на то, что его источник, скорее всего, вращается. Все эти признаки как нельзя лучше подходят к известным особенностям пульсаров и магнетаров
, и новый объект, вероятно, является весьма необычным представителем этого вида.
Пульсары и магнетары являются разновидностью нейтронных звезд, останков ядер звезд, завершивших свой жизненный цикл взрывом сверхновой. Пульсары
обычно вращаются и испускают луч излучения, который в некоторых случаях работает, как "луч космического маяка". А магнетары являются нейтронными звездами, обладающими сильнейшим собственным магнитным полем. В более редких случаях нейтронная звезда может быть одновременно и пульсаром, и магнетаром.
Новый объект, который пока можно условно отнести к виду пульсаров-магнетаров, вращается слишком медленно. Периоды вращения известных пульсаров колеблются в диапазоне от нескольких миллисекунд до нескольких секунд
, магнетары же вращаются еще медленней - максимальный известный период обращения магнетара
составляет 10 секунд. И на фоне этого 18-минутный период обращения выглядит чем-то из ряда вон выходящим.
У ученых уже сформировалась альтернативная теория, о том, периодичность радиосигналов, возможно, не связана с вращением этого загадочного космического объекта. В некоторых условиях его магнитное поле может быть искажено так, что на поверхности нейтронной звезды проходят некоторые периодические процессы, которые приводят к временному излучению радиоволн через каждые 18 минут.
Тем не менее, основной гипотезой пока является магнетар типа "сверх-длинно-периодический пульсар", типа, который никогда ранее еще не обнаруживался учеными. И, естественно, полностью разгадать загадку происхождения обнаруженного периодического сигнала помогут лишь дополнительные наблюдения за данной областью ночного неба.