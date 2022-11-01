HESS J1731-347 - первый кандидат на должность "странной" кварковой звезды
Ученые-астрономы из Германии, занимающиеся обработкой данных, собранных космической обсерваторией Gaia, обнаружили одно несоответствие, которое касается нейтронной звезды под названием HESS J1731-347. До последнего времени этот маленький космический объект считался небольшой нейтронной звездой, но новые данные говорят о том, что первоначально ученые неправильно высчитали дистанцию до него. На самом деле, HESS J1731-347 находится гораздо ближе, чем считалось ранее, и это потребовало перерасчетов, показавших, что диаметр объекта составляет 10.4 километра, а масса - 0.77 от массы Солнца.
С точки зрения существующих канонов астрофизики, такое принципиально невозможно. Нижним пределом массы нейтронных звезд считается 1.1 массы Солнца, и да, действительно были найдены нейтронные звезды с близкой к этому значению массой. И этот парадокс дал ученым право считать, что объект HESS J1731-347 может стать одним из первых известных случаев существования так называемых "странных" кварковых звезд, в которых нейтроны расщепились на составные части и которые состоят из равных пропорций странных, верхних и нижних кварков.
"Наши оценки делают компактный космический объект HESS J1731-347 самой легкой нейтронной звездой среди всех известных в настоящее время, и потенциально еще более экзотическим объектом - кандидатом в "странные звезды"" - пишут исследователи.
Согласно имеющимся предположениям, "странные" звезды могут сформироваться из крупных нейтронных звезд, массы и гравитации которых достаточно для создания давления, под которым нейтроны расщепляются на составляющие их кварки. В настоящее время не существует даже нижнего теоретического предела массы таких звезд, поэтому вероятность того, что HESS J1731-347 является "странной" звездой весьма и весьма высока.
Естественно, для того, чтобы разобраться с истинной природой звезды HESS J1731-347 потребуется еще масса дополнительных наблюдений и дальнейших исследований. Но если астрономическое и астрофизическое сообщество достигнет консенсуса, то HESS J1731-347 станет первой подтвержденной "странной" дырой и ученым придется разработать теории, подтверждающие принципы ее формирования и существования. В обратном случае ученым также предстоит проделать немало работы, так как все существующие теории касательно нейтронных звезд придется пересмотреть и переработать.