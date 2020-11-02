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Самое экономичное транспортное средство может пройти половину кругосветной дистанции на энергии, заключенной в одном литре бензина

Транспортное средство Eximus IV


За последнее десятилетие электрические автомобили совершили достаточно большой рывок в деле эффективности перемещения человека из точки А в точку Б. Но ни один из этих электромобилей не способен потягаться по эффективности с транспортным средством Eximus IV, которое стало победителем ежегодного конкурса Delsbo Electric competition, установив новый мировой рекорд и став самым экономичным в мире транспортным средством на сегодняшний день.

Конкурс Delsbo Electric competition проводится в Швеции каждый год и в нем принимают участие ультраэффективные транспортные средства, питающиеся от аккумуляторных батарей, способные перевозить до шести пассажиров. Для сведения сил сопротивления к самому минимуму эти транспортные средства устанавливаются на рельсы. Каждое транспортное средство фпроходит дистанцию в 3.36 километра, затрачивая некоторое количество энергии, которое потом делится на количество перевозимых пассажиров.

Отметим, что команда Eximus одержала безусловную победу в каждом конкурсе, начав со своего дебюта в 2016 году и заканчивая прошлогодним выступлением, увеличивая эффективность транспортного средства из года в год. Они начали с дебютного показателя в 0.84 ватт-часа на человека и закончили показателем в 0.603 ватт-часа на человека в прошлом году.

А в этом году команде Eximus пришлось достаточно тяжело. Мало того, что все транспортные средства, прибывшие для участия в конкурсе этого года, продемонстрировали высочайшую эффективность, у команды возникли трудности, проявившиеся в повышенном потреблении энергии. Причиной этого оказалось то, что была нарушена регулировка ходовой базы, и одно из колес было установлено на 8 миллиметров выше, чем плоскость остальных трех колес. И выходило, что транспортное средство передвигалось постоянно на трех колесах, а не на четырех.

Транспортное средство Eximus IV #2


После соответствующей дополнительной регулировки ходовой базы транспортное средство Eximus IV вышло на дистанцию и продемонстрировало рекордную эффективность в 0.517 ватт-часов на человека, опередив всех конкурентов.

"В теории, Eximus IV может перевезти одного человека на расстояние, равное половине дистанции кругосветного путешествия, использовав энергию, эквивалентную энергии, заключенной в одном литре бензина" - рассказывает профессор Хенрик Редджегорд (Henrik Rodjegard), организатор конкурса Delsbo Electric.

И в заключение отметим, что трасса Delsbo Electric оснащена самым современным измерительным оборудованием на все ее протяженности. Это оборудование поставляет данные измерений каждые две секунды, а камеры вдоль трассы обеспечивают съемку происходящих событий. Для соревнований следующего года в состав оборудования будут добавлены датчики ветра, температуры и давления, так как транспортные средства приблизились к тому пределу, когда на их эффективность уже начинают влиять упомянутые факторы окружающей среды.


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