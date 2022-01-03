Японцы планируют на 2023 год запуск первого в истории деревянного спутника

В настоящее время в Японии идет реализация плана, финальной точкой которого станет запуск в 2023 году в космос первого искусственного спутника, основным материалом конструкции которого будет древесина. Тем самым разработчики пытаются использовать экологическую чистоту, низкую стоимость самой древесины и технологий ее обработки в космических технологиях следующих поколений.Спутник, конструкция которого изготовлена из древесины, по окончанию срока его службы полностью сгорит в атмосфере без малейшего шанса добраться до поверхности планеты. При этом, окружающей среде будет нанесен минимальный ущерб, гораздо меньший, чем ущерб от сгорания такого же спутника, изготовленного из традиционных "космических" материалов.Созданием первого деревянного спутника занимаются исследователи из университета Киото и японской деревообрабатывающей компании Sumitomo Forestry Co. Помимо дешевизны древесины и ее обработки по сравнению со стоимостью и стоимостью обработки алюминия, древесина прозрачна для радиоволн, что позволит разместить антенны радиоприемника и передатчика внутри спутника.Спутник будет наноспутником класса CubeSat, кубом с 10-сантиметровыми сторонами. На поверхности деревянного основания будут располагаться солнечные батареи, а вся электроника будет заключена внутри спутника.Конструкция спутника будет изготовлена из разных сортов древесины с различной плотностью и твердостью. После того, как спутник будет запущен с борта Международной Космической Станции, он проведет в космосе девять месяцев и исследователи получат возможность узнать, как ведут себя различные виды древесины, подвергаясь неблагоприятным условиям космической окружающей среды."Создавая первый деревянный наноспутник, мы преследуем сразу множество целей" - пишут представители университета Киото, - "Вполне возможно, что благодаря нашей работе в недалеком будущем даже дети, интересующиеся космосом, смогут собрать свой собственный спутник, который отправится на орбиту в качестве дополнительного груза одной из миссий".