 | Вчера, 06:04 | Автомобили и транспорт

Машины-монстры: Devel Sixteen - суперкар с 5 тысячами "лошадей" под капотом

Devel Sixteen


Не так давно компания Devel из Объединенных Арабских Эмиратов опубликовала в сети серию видео, демонстрирующих их последнее творение - суперкар Devel Sixteen, имеющий двигатель, мощностью в 5 тысяч лошадиных сил, который будет способен разгоняться до скорости более 300 миль в час (480 километров в час). Однако, создается впечатление, что данные видеоролики были сняты буквально на лету далеко не самым дорогим смартфоном, и это очень странно, вряд ли такие компании, как Ferrari или Lamborghini могли позволить себе такое небрежное отношение к потенциальным покупателям их продукции.

Devel Sixteen #2


Дизайн суперкара Devel Sixteen достаточно необычен, особенно в его задней части, где располагаются две выхлопные трубы, больше напоминающие сопла двигателей реактивного самолета. Также у автомобиля имеется обманчиво большая кабина, напоминающая надутый пузырь, и удлиненный корпус, что дает достаточно пространства для размещения двигателя.

5 тысяч лошадиных сил суперкару Devel Sixteen дает его 12.3-литровый двигатель V16 с четырьмя независимыми турбинами. Однако, двигатель с такой мощностью устанавливается на те автомобили, которым будет позволено перемещаться только по гоночным трекам и трассам. Вариант Devel Sixteen, которому будет юридически позволено передвигаться по дорогам общего назначения, получит двигатель V8 с более "скромной" мощностью в 2 тысячи лошадиных сил. Отметим, что все варианты двигателей для суперкара Devel Sixteen были разработаны и изготавливаются американской компанией Steve Morris Engines из Мичигана.

Devel Sixteen #3


Представители компании Devel не скрывают, что их конечной целью является создание суперкара, который станет в будущем обладателем рекорда скорости для серийно выпускаемых автомобилей. С этой целью все узлы и механизмы Devel Sixteen рассчитываются с прицелом на скорость в 350 миль в час (563 километра в час).

Первый из приведенных здесь видеороликов демонстрирует нам "сердце" суперкара Devel Sixteen - двигатель V16, производства компании Steve Morris Engines. На втором видеоролике показан процесс проводившегося в Италии аэродинамического тестирования изготовленного из углеродного волокна кузова Devel Sixteen и элементов его шасси. Однако, информационная ценность второго видео намного ниже, чем предыдущего, так как это видео представляет собой нарезку из статических фотоснимков.



И на последнем из представленных здесь видео вы можете увидеть процедуру тестирования первого прототипа суперкара Devel Sixteen, которая также проводилась в Италии. Это тестирование проводилось еще до момента установки турбоситемы на двигатель, которые из-за этого не был в состоянии выдавать полную мощность, да и сам прототип еще очень далек от того вида, который будет иметь полностью законченный вариант такого высокотехнологичного автомобиля.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 11:35
    #1 Написал: TeddyIn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 48
    И не только 3000 лошадиных сил. На первом ролике 3:16 там еще и в собачьих силах мощность замеряют.
        

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