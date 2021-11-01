Компания Honda начала испытания автономных транспортных средств AWV второго поколения в реальных условиях
Еще в 2018 году в рамках ежегодной выставки CES компания Honda представила первый вариант своего внедорожного автономного транспортного средства, предназначенного для работы на строительных площадках, в сельском хозяйстве, для участия в операциях по поиску и спасению выживших в стихийных бедствиях или техногенных катастрофах. С того момента транспортные средства AWV (Autonomous Work Vehicle) уже прошли испытания в различных местах, принимая участие в реальных сценариях. А специалисты компании Honda, тем временем, занимались разработкой AWV уже следующего поколения и недавно первые прототипы AWV-2 сразу пошли в испытания в реальных условиях, принимая посильное участие в строительстве новой солнечной электростанции в штате Нью-Мексико.
Отметим, что первый прототип AWV был весьма похож на обыкновенный квадроцикл, напичканный датчиками и электроникой, верхняя часть которого была преобразована в грузовую площадку. Автомобиль второго поколения AWV-2 уже больше похож на обычный малый грузовичок, у которого полностью отсутствует водительская кабина, благодаря чему кузов занимает все доступное пространство. AWV-2 обзавелся характерными круглыми фарами и синим проблесковым маячком, сообщающим окружающим о приближении этого автомобиля-робота.
Полноприводная электрическая трансмиссия и аккумуляторные батареи AWV-2 обеспечивают ему дальность перемещения на одном заряде батарей в 45 километров, которые он может преодолеть за шесть часов. Мощности электродвигателей достаточно для перемещения грузов весом до 400 килограммов, а в случае необходимости AWV-2 может тащить прицеп еще с 750 килограммами груза. Углы поворота колес позволяют AWV-2 совершать полный разворот с радиусом 3.9 метра. К сожалению, сейчас отсутствует информация о максимально возможной скорости перемещения AWV-2, но, судя по приведенному ниже видео, скорость не слишком велика и сделано это исключительно в целях безопасности.
AWV-2 имеет достаточно традиционный для автономных транспортных средств набор датчиков, в который входят приемник GPS, лазерный сканер LiDAR, радар и 3D камеры. Все это позволяет AWV-2 перемещаться по местности абсолютно автономно, а в случае такой необходимости в этот процесс может включиться оператор, действующий удаленно через обычный компьютер или планшет.
Как уже упоминалось выше, компания Honda начала первые испытания AWV-2 в условиях строительства реальной солнечной электростанции, которым занимается строительная и инжиниринговая компания Black & Veatch.
Для испытаний специалисты компании Honda создали высококачественную и высокодетализованную трехмерную карту места строительства, которая охватывает площадь в 1000 акров (405 гектар). При помощи этой карты и встроенной сенсорной панели специалисты-строители могут задать конечную точку, в которую должен быть доставлен груз, а самый оптимальный маршрут для передвижения будет рассчитан автоматически.
И в заключение следует отметить, что то, что вы можете увидеть на представленном ниже видеоролике, является лишь первой демонстрацией возможностей автономного транспорта AWV-2. В настоящее время специалисты компании Honda ведут и будут вести дальше работы по совершенствованию собственно транспортного средства и используемого программного обеспечения. А реальные данные для процесса совершенствования как раз и будут собираться во время подобных испытаний, проводимых в реальных условиях или максимально к ним приближенных.