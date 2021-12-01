Воздушный змей-парус Airseas позволит сократить на 20 процентов потребление топлива грузовыми судами

Французская компания Airseas установила первый воздушный змей-парус Seawing на грузовом 154-метровом судне Ville de Bordeaux, которое зафрахтовано компанией Airbus и выполняет перевозки различных частей самолетов к месту окончательной их сборки в Тулузе. Оборудованное таким автоматическим парусом
судно начнет ходить уже в январе следующего года и, согласно предварительным оценкам, все это позволит сэкономить
около 20 процентов топлива, сократив на соответствующую величину количество вредных выбросов.
Судно Ville de Bordeaux оснащено летающим парусом
Seawing, площадью 500 квадратных метров, что в два раза меньше площади окончательного варианта. Также на судне
на верхней палубе установлено оборудование, предназначенное для автоматического развертывания, свертывания и запуска паруса. При наличии подходящего попутного ветра система автоматически развертывает и запускает парус, который поднимается на высоту до 200 метров над уровнем моря, где уже дуют сильные и стабильные ветра.
Выпущенный парус постоянно выписывает восьмерку в воздухе, двигаясь со скоростью около 100 километров в час. Его движением и положением управляет специальная автоматическая система, стремящаяся получить в каждый момент времени максимальное количество тяги. Компьютеры Seawing связаны с навигационным оборудованием судна, которое выбирает и устанавливает самый эффективный курс, не затрагивая при этом срок прибытия судна в конечный пункт назначения.
Испытания небольших летающих парусов, площадью до 400 квадратных метров, проведенные специалистами Germany Skysails Group, показали, что при благоприятных условиях ветра такой парус может обеспечить тягу, эквивалентную тяге, создаваемой обычным двигателем, мощностью 2 МВт. А полноразмерный парус, площадью в 1000 квадратных метров, будет способен уже обеспечить минимум 20-процентную экономию топлива.
И в заключении следует отметить, что система Airseas Seawing может быть адаптирована практически к любому типу грузовых судов, а установка такой системы может занять от силы двое суток, что может быть сделано, пока судно стоит на разгрузке-погрузке в порту.