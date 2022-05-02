Автомобиль Formula E третьего поколения - легче, мощнее, быстрее и маневренней

На прошлой неделе, перед началом очередного сезона гонок Formula E
, вниманию общественности был представлен электрический гоночный автомобиль следующего поколения. Новое поколение получило название Formula E Gen3, так как с момента начала данного вида гонок это уже третье поколение автомобилей, которое начнет участие в начале следующего сезона.
Кузов Gen3 более прочен, целостен и стабилен, чем автомобилей предыдущего поколения Gen2
. В нем использована часть элементов из вторичного углеродного волокна, от переработанных кузовов автомобилей Gen2, "ушедших в отставку".
Новый автомобиль Formula E имеет меньшие размеры, у него более узкий след и более короткая колесная база. Масса автомобиля уменьшена с 903 кг (Gen2) до 760 кг, а мощность двигателя, наоборот, увеличена с 250 кВт (335 л.с.) до 350 кВт (469 л.с.). Ограничитель максимальной скорости передвинут на отметку 200 миль в час (320 км/ч) и это означает существенное сокращение времени прохождения одного круга гоночной трассы.
Еще одним нововведением является появление электродвигателя-электрогенератора на передней оси. Этот узел будет использоваться только в генераторном режиме в моменты торможения. Он будет способен возвратить в энергосистему до 250 кВт мощности, сюда добавим еще 350 кВт от задней оси, и в результате автомобиль Gen3 будет намного эффективней Gen2, в котором использовался только один узел регенерации энергии на задней оси.
Коренные изменения коснулись блока силовой электроники и аккумуляторной батареи. На автомобиле, как и прежде, установлен блок электроники компании Atieva, но прошедший некоторую модернизацию. Вместо цилиндрических аккумуляторных батарей, установлены батареи компании Total Saft, которые напоминают обычные литий-полимерные батареи, упакованные в полимерную оболочку. Весь батарейный пакет полностью был разработан специалистами Williams Advanced Engineering и батарея способна "проглотить" без проблем все 600 кВт энергии, поставляемой системой регенерации или системой быстрой зарядки.
Пока еще не известна суммарная емкость аккумуляторной батареи автомобиля Gen3 и до какого уровня ее будут заряжать перед началом гонки. Для справки отметим, что у автомобилей Gen2
емкость аккумуляторной батареи составляет 54 кВт·ч.
До сих пор за рулем автомобиля Gen3 удалось посидеть лишь одному человеку на свете - Бенуа Трелюие (Benoit Treluyer), водителю испытателю Formula E. С его слов Gen3 является "серьезно более быстрым и маневренным гоночным автомобилем по сравнению с предыдущим поколением".
И в заключение следует отметить, что в 9-м сезоне Formula E, в котором будут дебютировать автомобили Gen3, примут участие следующие команды - DS Automobiles и Maserati (обе под брендом Stellantis), Jaguar, Mahindra, Niro 333, Nissan, и Porsche. А нам остается лишь только ждать начала этого сезона и надеяться на то, что по динамике, зрелищности и прочим показателям этот вид гонок начнет все же догонять гонки Formula 1.